Более 300 волонтеров встречают гостей Москвы в преддверии Дня Победы
Более 300 волонтеров встречают ветеранов, прибывающих в Москву ко Дню Победы
© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыВолонтеры встречают гостей Москвы в преддверии Дня Победы
Волонтеры встречают гостей Москвы в преддверии Дня Победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 300 волонтеров встречают гостей Москвы в преддверии Дня Победы, штаб по встрече ветеранов открыт с 1 по 15 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ветеранов, прибывающих в столицу на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, с 1 мая встречают более 300 волонтеров. Они помогают гостям на восьми вокзалах и в трех аэропортах. Штаб по встрече ветеранов будет открыт до 15 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый день с 08.00 до 22.00 волонтеры встречают ветеранов на вокзалах и в аэропортах, помогают с размещением в залах ожидания повышенной комфортности и сопровождением до трансфера. Они рассказывают приезжающим о программе мероприятий в честь Дня Победы, а после окончания торжеств помогут доехать обратно.
"Одно из самых любимых и долгожданных событий столичных волонтеров - помощь в штабе по встрече ветеранов. Это уникальная возможность для них пообщаться с героями, из первых уст услышать истории Великой Победы. Ветераны передают волонтерам знания, рассказывают о годах войны и своих переживаниях, как они защищали Родину. Такие встречи помогают укрепить связь между поколениями, передать молодежи глубокое понимание истории тех лет", - рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне уже прибыли 30 ветеранов. Гости продолжают приезжать в столицу для участия в торжественных мероприятиях.
"В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также на Белорусском, Восточном, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком и Ярославском вокзалах размещены специальные стойки с названием "Штаб по встрече ветеранов". Добровольцы помогают гостям в зоне прилета и на платформах с такими табличками до 10 мая, а до 15 числа проводят ветеранов обратно", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что волонтеры встречают приезжающих в ярких жилетах или дождевиках на случай непогоды, белых ветровках, свитшотах, футболках и кепках с символикой "80 Победа!". У них красные шоперы и рюкзаки на завязках, а также поясные сумки.
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