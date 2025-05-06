https://ria.ru/20250506/moskva-2015225945.html
В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко
В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко
Памятную информационную доску, посвященную маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко, открыли в преддверии 80-й годовщины Победы на фасаде здания на... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:16:00+03:00
2025-05-06T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Памятную информационную доску, посвященную маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко, открыли в преддверии 80-й годовщины Победы на фасаде здания на одноименной улице в Москве, сообщили в Минобороны РФ. "В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония открытия памятной информационной доски маршалу бронетанковых войск Федоренко Якову Николаевичу. В церемонии открытия принял участие заместитель начальника главного автобронетанкового управления министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Сергей Шаленый", - говорится в сообщении. Отмечается, что доска выполнена из бронзы мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова. "Яков Николаевич в годы войны сыграл важную роль в создании боевого устава, развитии и совершенствовании бронетанковых и механизированных войск. Повысил выпуск танков и их техническое совершенствование исходя из опыта боевых действий. Памятная доска - дань искреннего уважения к памяти безусловно талантливому человеку, маршалу, обладавшему высокими организаторскими способностями", - сказал Шаленый. Также в церемонии открытия приняли участие внуки маршала Федоренко, офицеры и ветераны автобронетанкового управления, представители органов исполнительной власти, учащиеся школы района.
https://ria.ru/20250505/moskva-2014999168.html
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городское хозяйство москвы, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Городское хозяйство Москвы, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко
В Москве открыли памятную доску маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Памятную информационную доску, посвященную маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко, открыли в преддверии 80-й годовщины Победы на фасаде здания на одноименной улице в Москве, сообщили в Минобороны РФ.
"В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония открытия памятной информационной доски маршалу бронетанковых войск Федоренко Якову Николаевичу. В церемонии открытия принял участие заместитель начальника главного автобронетанкового управления министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Сергей Шаленый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доска выполнена из бронзы мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
"Яков Николаевич в годы войны сыграл важную роль в создании боевого устава, развитии и совершенствовании бронетанковых и механизированных войск. Повысил выпуск танков и их техническое совершенствование исходя из опыта боевых действий. Памятная доска - дань искреннего уважения к памяти безусловно талантливому человеку, маршалу, обладавшему высокими организаторскими способностями", - сказал Шаленый.
Также в церемонии открытия приняли участие внуки маршала Федоренко, офицеры и ветераны автобронетанкового управления, представители органов исполнительной власти, учащиеся школы района.