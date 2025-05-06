https://ria.ru/20250506/moskva-2015225945.html

В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко

В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве открыли памятную доску маршалу Якову Федоренко

Памятную информационную доску, посвященную маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко, открыли в преддверии 80-й годовщины Победы на фасаде здания на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:16:00+03:00

2025-05-06T11:16:00+03:00

2025-05-06T11:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

городское хозяйство москвы

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015226132_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b2b6145e45e7812e6b98f43986fd475e.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Памятную информационную доску, посвященную маршалу бронетанковых войск Якову Федоренко, открыли в преддверии 80-й годовщины Победы на фасаде здания на одноименной улице в Москве, сообщили в Минобороны РФ. "В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония открытия памятной информационной доски маршалу бронетанковых войск Федоренко Якову Николаевичу. В церемонии открытия принял участие заместитель начальника главного автобронетанкового управления министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Сергей Шаленый", - говорится в сообщении. Отмечается, что доска выполнена из бронзы мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова. "Яков Николаевич в годы войны сыграл важную роль в создании боевого устава, развитии и совершенствовании бронетанковых и механизированных войск. Повысил выпуск танков и их техническое совершенствование исходя из опыта боевых действий. Памятная доска - дань искреннего уважения к памяти безусловно талантливому человеку, маршалу, обладавшему высокими организаторскими способностями", - сказал Шаленый. Также в церемонии открытия приняли участие внуки маршала Федоренко, офицеры и ветераны автобронетанкового управления, представители органов исполнительной власти, учащиеся школы района.

https://ria.ru/20250505/moskva-2014999168.html

https://ria.ru/20250207/moskva-1997877060.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)