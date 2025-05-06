Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила десять БПЛА, летевших на Москву с разных направлений
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА, летевших на Москву, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет.
"Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий", - написал мэр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18