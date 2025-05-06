https://ria.ru/20250506/moskva-2015179408.html

Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:22:00+03:00

2025-05-06T02:22:00+03:00

2025-05-06T09:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА, летевших на Москву, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет."Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий", - написал мэр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей собянин, москва