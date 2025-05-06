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Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 06.05.2025 (обновлено: 09:05 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/moskva-2015179408.html
Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:22:00+03:00
2025-05-06T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА, летевших на Москву, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет."Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий", - написал мэр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сергей собянин, москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин, Москва
Силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

Собянин: ПВО уничтожила десять БПЛА, летевших на Москву с разных направлений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку девяти БПЛА, летевших на Москву, обломки одного упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет.
"Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий", - написал мэр.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей СобянинМосква
 
 
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