https://ria.ru/20250506/moskva-2015176272.html

Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:19:00+03:00

2025-05-06T01:19:00+03:00

2025-05-06T01:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

беспилотники

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.Градоначальник уточнил, что обломки упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.Вчера Украина также направила БПЛА на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, беспилотники