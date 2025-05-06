https://ria.ru/20250506/moskva-2015176272.html
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:19:00+03:00
2025-05-06T01:19:00+03:00
2025-05-06T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.Градоначальник уточнил, что обломки упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.Вчера Украина также направила БПЛА на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, беспилотники
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Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву