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Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 06.05.2025 (обновлено: 01:33 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/moskva-2015176272.html
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву
Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:19:00+03:00
2025-05-06T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.Градоначальник уточнил, что обломки упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.Вчера Украина также направила БПЛА на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html
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безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины, россия, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники
Силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Средства ПВО ликвидировали дроны, пытавшиеся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву", — написал он.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
Вчера, 11:43
Градоначальник уточнил, что обломки упали на Каширском шоссе, серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
Вчера Украина также направила БПЛА на Москву. Их сбили на подлете в Подольском городском округе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинВооруженные силы УкраиныРоссияБеспилотники
 
 
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