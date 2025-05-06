https://ria.ru/20250506/moskva-2015160927.html

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз - РИА Новости, 06.05.2025

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз

Более 88% российского экспорта литий-ионных батарей в Узбекистан составляет продукция столичной промышленности, которая в минувшем году в 9 раз нарастила... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:13:00+03:00

2025-05-06T09:13:00+03:00

2025-05-06T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

узбекистан

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МОСКВА, 06 мая - РИА Новости. Более 88% российского экспорта литий-ионных батарей в Узбекистан составляет продукция столичной промышленности, которая в минувшем году в 9 раз нарастила поставки таких аккумуляторов в эту республику, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Рост поставок литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан демонстрирует высокий спрос на передовые технологии и продукцию столичных предприятий. Узбекистан занимает 4-е место среди ключевых торговых партнеров Москвы по поставкам этой категории товаров, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между городом и республикой, — привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Как отметили в пресс-службе, выходить на экспортные рынки московским компаниям помогает созданные в 2019 году центр "Моспром", реализующий, в частности, байерскую программу. Она дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций.Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Одна из составляющих проекта - цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

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москва

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москва, узбекистан