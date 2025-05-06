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Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз - РИА Новости, 06.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moskva-2015160927.html
Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз
Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз - РИА Новости, 06.05.2025
Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз
Более 88% российского экспорта литий-ионных батарей в Узбекистан составляет продукция столичной промышленности, которая в минувшем году в 9 раз нарастила... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:13:00+03:00
2025-05-06T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
узбекистан
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МОСКВА, 06 мая - РИА Новости. Более 88% российского экспорта литий-ионных батарей в Узбекистан составляет продукция столичной промышленности, которая в минувшем году в 9 раз нарастила поставки таких аккумуляторов в эту республику, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов."Рост поставок литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан демонстрирует высокий спрос на передовые технологии и продукцию столичных предприятий. Узбекистан занимает 4-е место среди ключевых торговых партнеров Москвы по поставкам этой категории товаров, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между городом и республикой, — привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.Как отметили в пресс-службе, выходить на экспортные рынки московским компаниям помогает созданные в 2019 году центр "Моспром", реализующий, в частности, байерскую программу. Она дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций.Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Одна из составляющих проекта - цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
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москва, узбекистан
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Узбекистан

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в 9 раз

© Пресс-служба ДИППНакопитель электрической энергии для электробусов
Накопитель электрической энергии для электробусов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Пресс-служба ДИПП
Накопитель электрической энергии для электробусов. Архивное фото
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МОСКВА, 06 мая - РИА Новости. Более 88% российского экспорта литий-ионных батарей в Узбекистан составляет продукция столичной промышленности, которая в минувшем году в 9 раз нарастила поставки таких аккумуляторов в эту республику, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Рост поставок литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан демонстрирует высокий спрос на передовые технологии и продукцию столичных предприятий. Узбекистан занимает 4-е место среди ключевых торговых партнеров Москвы по поставкам этой категории товаров, что подчеркивает стратегическую важность сотрудничества между городом и республикой, — привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.
Как отметили в пресс-службе, выходить на экспортные рынки московским компаниям помогает созданные в 2019 году центр "Моспром", реализующий, в частности, байерскую программу. Она дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Одна из составляющих проекта - цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
Развитие московской экономики – результат грамотной политики - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваУзбекистан
 
 
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