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Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.05.2025
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04:42 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moshennichestvo-2015186308.html
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.05.2025
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:42:00+03:00
2025-05-06T04:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, художник 1949 года рождения обратился в полицию 26 апреля и сообщил, что ему звонила неизвестная девушка, которой он сообщил свои паспортные данные. После ему позвонили мошенники и начали убеждать, что в отношении него может начаться уголовное преследование. "Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета. В течение следующих двух дней мужчина передал курьеру все свои сбережения более чем на 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей

Мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, художник 1949 года рождения обратился в полицию 26 апреля и сообщил, что ему звонила неизвестная девушка, которой он сообщил свои паспортные данные. После ему позвонили мошенники и начали убеждать, что в отношении него может начаться уголовное преследование.
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"Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета. В течение следующих двух дней мужчина передал курьеру все свои сбережения более чем на 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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