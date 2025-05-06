https://ria.ru/20250506/moshennichestvo-2015186308.html
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.05.2025
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:42:00+03:00
2025-05-06T04:42:00+03:00
2025-05-06T04:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, художник 1949 года рождения обратился в полицию 26 апреля и сообщил, что ему звонила неизвестная девушка, которой он сообщил свои паспортные данные. После ему позвонили мошенники и начали убеждать, что в отношении него может начаться уголовное преследование. "Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета. В течение следующих двух дней мужчина передал курьеру все свои сбережения более чем на 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html
https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей
Мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, художник 1949 года рождения обратился в полицию 26 апреля и сообщил, что ему звонила неизвестная девушка, которой он сообщил свои паспортные данные. После ему позвонили мошенники и начали убеждать, что в отношении него может начаться уголовное преследование.
"Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета. В течение следующих двух дней мужчина передал курьеру все свои сбережения более чем на 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.