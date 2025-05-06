https://ria.ru/20250506/moshennichestvo-2015186308.html

Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей

Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 06.05.2025

Телефонные мошенники похитили у художника в Москве 1,5 миллиона рублей

Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:42:00+03:00

2025-05-06T04:42:00+03:00

2025-05-06T04:42:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники похитили у художника в Москве свыше 1,5 миллиона рублей, запугав его уголовным преследованием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, художник 1949 года рождения обратился в полицию 26 апреля и сообщил, что ему звонила неизвестная девушка, которой он сообщил свои паспортные данные. После ему позвонили мошенники и начали убеждать, что в отношении него может начаться уголовное преследование. "Чтобы избежать якобы уголовной ответственности аферисты убедили пенсионера передать через курьера деньги для их проверки и перерасчета. В течение следующих двух дней мужчина передал курьеру все свои сбережения более чем на 1,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250505/fsb-2014979450.html

https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва