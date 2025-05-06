https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015400806.html

Экс-президент Молдавии объяснил запрет на празднование Дня Победы

Экс-президент Молдавии объяснил запрет на празднование Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Экс-президент Молдавии объяснил запрет на празднование Дня Победы

Власти Молдавии запрещают празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты из-за страха перед объединением народа, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:51:00+03:00

2025-05-06T21:51:00+03:00

2025-05-06T21:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Власти Молдавии запрещают празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты из-за страха перед объединением народа, такое мнение высказал РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин. "Те меры, которые партия власти и (президент – ред.) Майя Санду применяют против людей доброй воли, которые чтят 9 мая, которые чтят День Победы как величайший праздник в истории не только всего человечества, но и нашей Молдовы, недопустимы. Власти запрещают георгиевскую ленту, опасаясь объединения народа. Победа - это один из символов, который еще объединяет. Они (власти – ред.) боятся, что народ соберется в единое целое. Вот чего они боятся"", - сказал Воронин. Экс-президент напомнил, что в годы Второй мировой войны более 300 тысяч молдаван погибли, а на территории республики находится свыше тысячи памятников, посвященных победе над фашизмом. "Нынешняя власть не чтит эти праздники", - добавил лидер молдавских коммунистов. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250505/moldavija-2014959351.html

https://ria.ru/20250506/moldavija-2015194952.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2015085112.html

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