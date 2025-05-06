Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:13 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015396012.html
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии - РИА Новости, 06.05.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии
Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее прозападное руководство республики РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:13:00+03:00
2025-05-06T21:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
молдавия
владимир филат
майя санду
дорин речан
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_0:206:2821:1793_1920x0_80_0_0_361a3312d06d9876d4279b036b1cd1e0.jpg
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее прозападное руководство республики в двуличии в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ в эфире телеканала TVC21 заявил, что не понимает, почему оппозиция недовольна тем, что 9 мая власти страны организовывают на центральной площади Кишинева праздничные мероприятия в честь Дня Европы. При этом традиционно именно на центральной площади Кишинева начинались масштабные празднования Дня Победы, а в последние годы стартовали и шествия "Бессмертного полка". Водэ заявил, что в День Победы рядовые граждане и политики всегда приходили на Мемориал Воинской славы "Вечность". Он подтвердил, что высшее руководство страны – президент Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу – также возложат цветы к мемориалу в День Победы. "Девятого мая первые лица страны примут участие в торжественной церемонии у Мемориального комплекса "Вечность", чтобы отметить 80-летие Победы над фашизмом тех, кого они когда-то боготворили, а сегодня ненавидят. После игрищ с отключениями Вечного огня, запрета георгиевской ленты, оскорбления памяти павших в той войне, после разделения общества по национальному и языковому признаку, глумления над церковью и верой, великие немые советских школ, надувшиеся злостью одинокого детства, провозгласили себя диссидентами в стране, не существующей более 30 лет. Эти запоздалые бунтари не уживаются с логикой, а логика с ними", - написал Филат в своем Telegram-канале. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html
https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_77:0:2744:2000_1920x0_80_0_0_8026aaacab2a141e256293366fb630d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, молдавия, владимир филат, майя санду, дорин речан, московский комсомолец, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Молдавия, Владимир Филат, Майя Санду, Дорин Речан, Московский комсомолец, День Победы
Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии

Экс-премьер Молдавии Филат обвинил власти в двуличии в преддверии Дня Победы

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
Перейти в медиабанк
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее прозападное руководство республики в двуличии в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ в эфире телеканала TVC21 заявил, что не понимает, почему оппозиция недовольна тем, что 9 мая власти страны организовывают на центральной площади Кишинева праздничные мероприятия в честь Дня Европы. При этом традиционно именно на центральной площади Кишинева начинались масштабные празднования Дня Победы, а в последние годы стартовали и шествия "Бессмертного полка". Водэ заявил, что в День Победы рядовые граждане и политики всегда приходили на Мемориал Воинской славы "Вечность". Он подтвердил, что высшее руководство страны – президент Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу – также возложат цветы к мемориалу в День Победы.
Митинг в защиту Дня Победы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Кишинев не предложил альтернативный маршрут для "Бессмертного полка"
24 апреля, 18:33
"Девятого мая первые лица страны примут участие в торжественной церемонии у Мемориального комплекса "Вечность", чтобы отметить 80-летие Победы над фашизмом тех, кого они когда-то боготворили, а сегодня ненавидят. После игрищ с отключениями Вечного огня, запрета георгиевской ленты, оскорбления памяти павших в той войне, после разделения общества по национальному и языковому признаку, глумления над церковью и верой, великие немые советских школ, надувшиеся злостью одинокого детства, провозгласили себя диссидентами в стране, не существующей более 30 лет. Эти запоздалые бунтари не уживаются с логикой, а логика с ними", - написал Филат в своем Telegram-канале.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Молдавии призвали власти осознать опасность переписывания истории
24 апреля, 16:40
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиМолдавияВладимир ФилатМайя СандуДорин РечанМосковский комсомолецДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала