https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015396012.html

Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии

Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии - РИА Новости, 06.05.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил руководство страны в двуличии

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее прозападное руководство республики РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:13:00+03:00

2025-05-06T21:13:00+03:00

2025-05-06T21:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

справки

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майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил нынешнее прозападное руководство республики в двуличии в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ в эфире телеканала TVC21 заявил, что не понимает, почему оппозиция недовольна тем, что 9 мая власти страны организовывают на центральной площади Кишинева праздничные мероприятия в честь Дня Европы. При этом традиционно именно на центральной площади Кишинева начинались масштабные празднования Дня Победы, а в последние годы стартовали и шествия "Бессмертного полка". Водэ заявил, что в День Победы рядовые граждане и политики всегда приходили на Мемориал Воинской славы "Вечность". Он подтвердил, что высшее руководство страны – президент Майя Санду, премьер Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу – также возложат цветы к мемориалу в День Победы. "Девятого мая первые лица страны примут участие в торжественной церемонии у Мемориального комплекса "Вечность", чтобы отметить 80-летие Победы над фашизмом тех, кого они когда-то боготворили, а сегодня ненавидят. После игрищ с отключениями Вечного огня, запрета георгиевской ленты, оскорбления памяти павших в той войне, после разделения общества по национальному и языковому признаку, глумления над церковью и верой, великие немые советских школ, надувшиеся злостью одинокого детства, провозгласили себя диссидентами в стране, не существующей более 30 лет. Эти запоздалые бунтари не уживаются с логикой, а логика с ними", - написал Филат в своем Telegram-канале. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013266550.html

https://ria.ru/20250424/moldavija-2013237209.html

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