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Украинцы приезжают отмечать День Победы в Молдавию
Украинцы приезжают отмечать День Победы в Молдавию - РИА Новости, 06.05.2025
Украинцы приезжают отмечать День Победы в Молдавию
Граждане Украины последние три года приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости глава координационного... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:19:00+03:00
2025-05-06T07:19:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Граждане Украины последние три года приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович."У нас никогда не было случаев, чтобы граждане Украины пытались помешать проведению мероприятий ко Дню Победы. Наоборот, на протяжении 2022-2024 годов украинцы приезжали из приграничных населенных пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы", — сказал он.На Украине с 2015-го отмечали День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы 9 мая оставался праздником, но основные официальные мероприятия на государственном уровне переместились на 8 мая.В 2023 году Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало в стране Днем Европы.
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Украинцы приезжают отмечать День Победы в Молдавию
Глава "Победы" Петрович: украинцы приезжают в Молдавию отмечать День Победы