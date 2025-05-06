Мишустин отметил важность удобных аэропортов в развитии регионов
Мишустин отметил важность удобных аэропортов для развития российских регионов
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 6 мая - РИА Новости. Хорошо оборудованные, удобные аэропорты необходимы для усиления связности территорий и развития экономики субъектов РФ, правительство уделяет таким вопросам особое внимание, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава кабмина во вторник приехал с рабочим визитом в Минеральные Воды, где осмотрел новый терминал международного аэропорта.
"Хорошо оборудованные, удобные воздушные гавани необходимы для усиления связности территорий нашей большой страны, повышения доступности перелетов для граждан и, конечно, развития экономики субъектов федерации", - сказал Мишустин на совещании по вопросу "О развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры в России".
Он отметил, что в прошлом году завершилась реконструкция взлетно-посадочных полос в Кемерово и Томске, открылись семь аэровокзальных комплексов, а с начала текущего года введены в эксплуатацию три новых терминала – в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском.
"Правительство уделяет таким вопросам особое внимание. В ходе предыдущих рабочих поездок я лично осмотрел ход реализации проекта в Магадане. Ознакомился с планами в Хабаровске, Новосибирске, Горно-Алтайске", - рассказал председатель правительства.
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