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Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента - РИА Новости, 06.05.2025
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14:35 06.05.2025 (обновлено: 15:51 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/mintrans-2015283816.html
Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента
Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента - РИА Новости, 06.05.2025
Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента
Министр транспорта Роман Старовойт рассказал РИА Новости об итогах проверки танкерного флота. Основные заявления: РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:35:00+03:00
2025-05-06T15:51:00+03:00
россия
керченский пролив
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт рассказал РИА Новости об итогах проверки танкерного флота. Основные заявления:Она проводилась по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском проливе.Пятнадцатого декабря в этом районе потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут вынесло и на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ri.ria.ru/20241125/nauka-1985144967.html
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россия
керченский пролив
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россия, керченский пролив, роман старовойт, владимир путин
Россия, Керченский пролив, Роман Старовойт, Владимир Путин

Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт рассказал РИА Новости об итогах проверки танкерного флота. Основные заявления:
  • завершена оценка техсостояния танкеров под флагом России вместимостью до 5000 тонн;
  • проверено более 1,3 тысячи танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий;
  • проверки техсостояния российских танкеров вместимостью более 5000 тонн будут завершены до августа;
  • после проверок по недопущению и ликвидации загрязнения нефтью с судов вынесено 29 решений о приостановке и прекращении лицензий.
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Она проводилась по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском проливе.
Пятнадцатого декабря в этом районе потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут вынесло и на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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