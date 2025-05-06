Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента
Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт рассказал РИА Новости об итогах проверки танкерного флота. Основные заявления:
- завершена оценка техсостояния танкеров под флагом России вместимостью до 5000 тонн;
- проверено более 1,3 тысячи танкеров, замечания выявлены на 230 судах, их владельцам установлен срок устранения несоответствий;
- проверки техсостояния российских танкеров вместимостью более 5000 тонн будут завершены до августа;
- после проверок по недопущению и ликвидации загрязнения нефтью с судов вынесено 29 решений о приостановке и прекращении лицензий.
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Она проводилась по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском проливе.
Пятнадцатого декабря в этом районе потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут вынесло и на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.