https://ria.ru/20250506/mintrans-2015283816.html

Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента

Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента - РИА Новости, 06.05.2025

Минтранс проверил танкерный флот по поручению президента

Министр транспорта Роман Старовойт рассказал РИА Новости об итогах проверки танкерного флота. Основные заявления: РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:35:00+03:00

2025-05-06T14:35:00+03:00

2025-05-06T15:51:00+03:00

россия

керченский пролив

роман старовойт

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт рассказал РИА Новости об итогах проверки танкерного флота. Основные заявления:Она проводилась по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском проливе.Пятнадцатого декабря в этом районе потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут вынесло и на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ri.ria.ru/20241125/nauka-1985144967.html

https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html

россия

керченский пролив

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россия, керченский пролив, роман старовойт, владимир путин