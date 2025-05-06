https://ria.ru/20250506/minoborony-2015304548.html

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 06.05.2025

Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:10:00+03:00

2025-05-06T16:10:00+03:00

2025-05-06T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На опубликованных кадрах военнослужащие заходят и садятся в автобус, после чего, рассевшись, хлопают в ладоши. На территории, где происходит посадка, стоят люди с российскими флагами. Во вторник МО РФ сообщило, что подконтрольной Киеву территории возвращены 205 военнослужащих. Столько же пленных из состава украинской армии были переданы Киеву. Гуманитарное посредничество оказали ОАЭ. Сейчас вернувшиеся россияне находятся на территории Белоруссии, они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации.

https://ria.ru/20250319/minoborony-2006005868.html

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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена 2025-05-06T16:10 true PT0M22S

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