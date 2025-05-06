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Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 06.05.2025
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16:10 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/minoborony-2015304548.html
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными - РИА Новости, 06.05.2025
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На опубликованных кадрах военнослужащие заходят и садятся в автобус, после чего, рассевшись, хлопают в ладоши. На территории, где происходит посадка, стоят люди с российскими флагами. Во вторник МО РФ сообщило, что подконтрольной Киеву территории возвращены 205 военнослужащих. Столько же пленных из состава украинской армии были переданы Киеву. Гуманитарное посредничество оказали ОАЭ. Сейчас вернувшиеся россияне находятся на территории Белоруссии, они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации.
https://ria.ru/20250319/minoborony-2006005868.html
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена
Минобороны показало видео с российскими военными, вернувшимися из украинского плена
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в мире, россия, киев, оаэ
В мире, Россия, Киев, ОАЭ
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны опубликовало видео с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
На опубликованных кадрах военнослужащие заходят и садятся в автобус, после чего, рассевшись, хлопают в ладоши. На территории, где происходит посадка, стоят люди с российскими флагами.
Во вторник МО РФ сообщило, что подконтрольной Киеву территории возвращены 205 военнослужащих. Столько же пленных из состава украинской армии были переданы Киеву. Гуманитарное посредничество оказали ОАЭ. Сейчас вернувшиеся россияне находятся на территории Белоруссии, они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Скоро их доставят в РФ для лечения и реабилитации.
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