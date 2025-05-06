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Министр торговли США обвинил Канаду в паразитировании на Соединенных Штатах - РИА Новости, 06.05.2025
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17:04 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/ministr-2015316471.html
Министр торговли США обвинил Канаду в паразитировании на Соединенных Штатах
Министр торговли США обвинил Канаду в паразитировании на Соединенных Штатах - РИА Новости, 06.05.2025
Министр торговли США обвинил Канаду в паразитировании на Соединенных Штатах
Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox Business заявил, что в Канаде социалистический режим, и обвинил ее в том, что она живет за счет... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:04:00+03:00
2025-05-06T17:04:00+03:00
в мире
канада
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марк карни
джастин трюдо
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox Business заявил, что в Канаде социалистический режим, и обвинил ее в том, что она живет за счет Штатов. "Она (Канада - ред.) фактически паразитировала на нас в течение десятилетий ... У нее этот социалистический режим", - отметил он. По мнению Латника, предстоящая встреча президента США Дональда Трамп с премьером Канады Марком Карни в Вашингтоне будет интересной. Он добавил, что скептически настроен по отношению к ее итогам. Карни сохранил за собой кресло премьера после того, как на прошлой неделе его Либеральная партия одержала победу на парламентских выборах. Ключевым вопросом предвыборной кампании стало будущее канадско-американских отношений и самой Канады на фоне введения со стороны США тарифов и начала торговой войны, а также призывы Трампа сделать Канаду "51-м штатом США". Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики. В ходе предвыборной кампании Карни также утверждал, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и озвучил предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании. На прошлой неделе Карни сообщил журналистам, что созвонился с Трампом, в ходе разговора американский президент не угрожал сделать Канаду 51-м штатом США и вообще не поднимал эту тему.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html
https://ria.ru/20250429/vstrecha-2014221656.html
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сша
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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк карни, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Карни, Джастин Трюдо
Министр торговли США обвинил Канаду в паразитировании на Соединенных Штатах

Латник обвинил Канаду в том, что она живет за счет США

CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox Business заявил, что в Канаде социалистический режим, и обвинил ее в том, что она живет за счет Штатов.
"Она (Канада - ред.) фактически паразитировала на нас в течение десятилетий ... У нее этот социалистический режим", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады
5 марта, 21:39
По мнению Латника, предстоящая встреча президента США Дональда Трамп с премьером Канады Марком Карни в Вашингтоне будет интересной. Он добавил, что скептически настроен по отношению к ее итогам.
Карни сохранил за собой кресло премьера после того, как на прошлой неделе его Либеральная партия одержала победу на парламентских выборах. Ключевым вопросом предвыборной кампании стало будущее канадско-американских отношений и самой Канады на фоне введения со стороны США тарифов и начала торговой войны, а также призывы Трампа сделать Канаду "51-м штатом США".
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Премьер Канады и президент США договорились о первой встрече
29 апреля, 23:43
Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики. В ходе предвыборной кампании Карни также утверждал, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и озвучил предположение, что американский президент выжидает результаты выборов в Канаде перед тем, как начать переговоры об урегулировании.
На прошлой неделе Карни сообщил журналистам, что созвонился с Трампом, в ходе разговора американский президент не угрожал сделать Канаду 51-м штатом США и вообще не поднимал эту тему.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В США заявили о решимости Трампа сделать Канаду 51-м штатом
11 марта, 19:20
 
В миреКанадаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарк КарниДжастин Трюдо
 
 
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