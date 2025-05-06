https://ria.ru/20250506/minfin-2015375610.html
Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета
Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета - РИА Новости, 06.05.2025
Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета
Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:27:00+03:00
2025-05-06T19:27:00+03:00
2025-05-06T19:27:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Какими-то спецмерами не планируем (повышать доходную часть бюджета - ред.), - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных решениях властей для повышения доходной части федерального бюджета в условиях складывающейся в текущем году негативной конъюнктуры на внешних рынках. "Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул он. Министр признал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ сейчас складываются ниже ожиданий, однако ненефтегазовые доходы даже превышают прогноз, и в целом исполнение бюджета по доходам идет неплохо. "Пока по доходам неплохо (складывается исполнение бюджета - ред.)", - сказал он. В частности, по его словам, поступления по НДС за январь-апрель 2025 года составили порядка 3 триллионов рублей, что на 1% выше планового показателя. Сборы по налогу на прибыль также превысили ожидания: в казну поступило от этого налога за четыре месяца 1,3 триллиона рублей против ожидавшихся 1,17 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет также превысили ожидания властей. "Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики и самое главное мы видим, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен. Мы планировали 5,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2025 году - ред). В нынешних условиях эти параметры будут даже чуть ниже и составят 5,5% ВВП против 7,3%, которые были в прошлом году", - отметил Силуанов.
https://ria.ru/20250430/minfin-2014511985.html
https://ria.ru/20250506/dokhody-2015372210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета
Силуанов: Минфин не планирует спецмер для повышения доходов бюджета в 2025 году
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«
"Какими-то спецмерами не планируем (повышать доходную часть бюджета - ред.), - сказал Силуанов
, отвечая на вопрос о возможных решениях властей для повышения доходной части федерального бюджета в условиях складывающейся в текущем году негативной конъюнктуры на внешних рынках.
«
"Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул он.
Министр признал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ
сейчас складываются ниже ожиданий, однако ненефтегазовые доходы даже превышают прогноз, и в целом исполнение бюджета по доходам идет неплохо.
"Пока по доходам неплохо (складывается исполнение бюджета - ред.)", - сказал он. В частности, по его словам, поступления по НДС за январь-апрель 2025 года составили порядка 3 триллионов рублей, что на 1% выше планового показателя. Сборы по налогу на прибыль также превысили ожидания: в казну поступило от этого налога за четыре месяца 1,3 триллиона рублей против ожидавшихся 1,17 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет также превысили ожидания властей.
"Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики и самое главное мы видим, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен. Мы планировали 5,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2025 году - ред). В нынешних условиях эти параметры будут даже чуть ниже и составят 5,5% ВВП против 7,3%, которые были в прошлом году", - отметил Силуанов.