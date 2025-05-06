https://ria.ru/20250506/minfin-2015375610.html

Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета

Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета - РИА Новости, 06.05.2025

Минфин не планирует специальных мер для повышения доходов бюджета

Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:27:00+03:00

2025-05-06T19:27:00+03:00

2025-05-06T19:27:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин России не планирует каких-либо специальных мер для повышения доходов бюджета в 2025 году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Какими-то спецмерами не планируем (повышать доходную часть бюджета - ред.), - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных решениях властей для повышения доходной части федерального бюджета в условиях складывающейся в текущем году негативной конъюнктуры на внешних рынках. "Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес, потому что справедливо говорит, что если уж вводить какие-то налоговые решения, то нужно их обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул он. Министр признал, что нефтегазовые доходы бюджета РФ сейчас складываются ниже ожиданий, однако ненефтегазовые доходы даже превышают прогноз, и в целом исполнение бюджета по доходам идет неплохо. "Пока по доходам неплохо (складывается исполнение бюджета - ред.)", - сказал он. В частности, по его словам, поступления по НДС за январь-апрель 2025 года составили порядка 3 триллионов рублей, что на 1% выше планового показателя. Сборы по налогу на прибыль также превысили ожидания: в казну поступило от этого налога за четыре месяца 1,3 триллиона рублей против ожидавшихся 1,17 триллиона рублей. Поступления по НДФЛ в федеральный бюджет также превысили ожидания властей. "Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики и самое главное мы видим, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен. Мы планировали 5,6% ВВП (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ в 2025 году - ред). В нынешних условиях эти параметры будут даже чуть ниже и составят 5,5% ВВП против 7,3%, которые были в прошлом году", - отметил Силуанов.

https://ria.ru/20250430/minfin-2014511985.html

https://ria.ru/20250506/dokhody-2015372210.html

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)