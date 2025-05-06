https://ria.ru/20250506/minfin-2015372035.html

Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета

Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета - РИА Новости, 06.05.2025

Минфин потратит 447 миллиардов рублей из ФНБ для покрытия дефицита бюджета

Минфин РФ потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:06:00+03:00

2025-05-06T19:06:00+03:00

2025-05-06T19:06:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_0:26:2976:1700_1920x0_80_0_0_f555bbc34345ad859ee326585899d024.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Минфин РФ потратит 447 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета в 2025 году, но не планирует дополнительные объемы займов на рынке или увеличивать расходы сверх роста ненефтегазовых доходов, сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Увеличение дефицита бюджета не связано с новыми какими-то заимствованиями. Связано это лишь с тем, что у нас объем нефтегазовых доходов сокращен... Разница в уменьшении доходной базы бюджета за счет сокращения нефтегазовой части доходной части бюджета и, соответственно, непополнения Фонда национального благосостояния. Если вы помните, Фонд национального благосостояния должен был потом пополниться, то сейчас мы не только не пополним ФНБ, а даже по тем прогнозным расчетам залезем на него на 447 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. "Если помните, у нас Фонд национального состояния должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 миллиардов с лишним рублей. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 миллиардов рублей. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит не увеличивается и объем заимствований на рынке", - отметил он. Министр уточнил, что объем расходов бюджета РФ в 2025 году составит 42,298 триллиона рублей. "Речь идет о том, что мы увеличили объемы расходов на прирост на 829 миллиардов ненефтегазовых доходов", - сказал он. Правительство РФ ранее одобрило законопроект, уточняющий показатели бюджета РФ на 2025 год, при этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. Дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей; при этом нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,317 триллиона рублей, а ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250116/fnb-1994007375.html

https://ria.ru/20250311/minfin-2004320517.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов