https://ria.ru/20250506/mid-2015400627.html

МИД России осудил вручение премии ЮНЕСКО газете из Никарагуа

МИД России осудил вручение премии ЮНЕСКО газете из Никарагуа - РИА Новости, 06.05.2025

МИД России осудил вручение премии ЮНЕСКО газете из Никарагуа

Россия решительно осуждает проявление политизации, некомпетентности и "двойных стандартов" в работе Секретариата ЮНЕСКО в сфере медиапроблематики в связи с... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:51:00+03:00

2025-05-06T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия решительно осуждает проявление политизации, некомпетентности и "двойных стандартов" в работе Секретариата ЮНЕСКО в сфере медиапроблематики в связи с вручением премии ЮНЕСКО-Гильермо Кано за "свободу печати" антиправительственной газете из Никарагуа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Премию ЮНЕСКО присудили запрещенной в Никарагуа за антиправительственную деятельность газете "Ла Пренса", действующей из-за рубежа, издание, как указано, "в условиях репрессий отважно поддерживает пламя свободы прессы", напомнила Захарова. "Решительно осуждаем очередное проявление политизации, некомпетентности и "двойных стандартов" в работе Секретариата ЮНЕСКО в сфере медиапроблематики. Вручение некогда престижной премии ЮНЕСКО-Гильермо Кано, призванной отмечать значительный вклад в дело независимости печати и служить продвижению свободы слова, обернулось фарсом и шельмованием неугодных Западу стран", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ. По словам Захаровой, в Никарагуа отмечают, что газета разжигает нестабильность внутри страны. "Негодование никарагуанских партнеров вызывает понимание. Не в первый раз наблюдается поддержка через премию Гильермо Кано антиправительственных изданий, вовлеченных в противоправную деятельность, которая несовместима с профессиональными требованиями к сотрудникам СМИ", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что в 2022 году работа главного редактора Sputnik Елены Черышевой, исполнявшей служебный долг в условиях жестокого давления со стороны эстонских властей, не была замечена, как и ранее выдвигавшиеся Россией достойные представители СМИ. Власти Никарагуа ранее сообщили о выходе из ЮНЕСКО после вручения премии этой организации местной оппозиционной газете.

https://ria.ru/20250128/yunesko-1995860037.html

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в мире, россия, никарагуа, мария захарова, елена черышева, юнеско