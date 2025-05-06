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МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:31 06.05.2025 (обновлено: 17:40 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/mid-2015340231.html
МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе
МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе - РИА Новости, 06.05.2025
МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе
МИД России в преддверии Дня Победы распространяет в Telegram известнейшие песни, посвященные Победе, в виде "аудиовизуальных открыток", сообщила официальный... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:31:00+03:00
2025-05-06T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
технологии
мария захарова
общество
день победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МИД России в преддверии Дня Победы распространяет в Telegram известнейшие песни, посвященные Победе, в виде "аудиовизуальных открыток", сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. "Прямо сейчас запускаем в Telegram цифровой проект на русском и английском языках: так называемые "кружочки" в виде виниловых пластинок с аудиозаписями 20 самых известных песен Победы", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, призвав распространять эти "аудиовизуальные открытки". Официальный представитель министерства также отметила, что МИД РФ, участвуя в распространении песен Победы, публикует развернутые заметки о наиболее известных песнях, посвященных Великой Отечественной войне, и сопровождает их видеоклипами. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Telegram-канале министерства к 15.30 мск уже опубликованы две "открытки" с песнями "Катюша" и "Священная война".
https://ria.ru/20250430/zaharova-2014253916.html
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технологии, мария захарова, общество, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Технологии, Мария Захарова, Общество, День Победы
МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе

МИД рассылает в Telegram песни Победы в виде аудиовизуальных открыток

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МИД России в преддверии Дня Победы распространяет в Telegram известнейшие песни, посвященные Победе, в виде "аудиовизуальных открыток", сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Прямо сейчас запускаем в Telegram цифровой проект на русском и английском языках: так называемые "кружочки" в виде виниловых пластинок с аудиозаписями 20 самых известных песен Победы", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, призвав распространять эти "аудиовизуальные открытки".
Официальный представитель министерства также отметила, что МИД РФ, участвуя в распространении песен Победы, публикует развернутые заметки о наиболее известных песнях, посвященных Великой Отечественной войне, и сопровождает их видеоклипами.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в Telegram-канале министерства к 15.30 мск уже опубликованы две "открытки" с песнями "Катюша" и "Священная война".
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