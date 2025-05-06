https://ria.ru/20250506/mid-2015340231.html

МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе

МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе - РИА Новости, 06.05.2025

МИД запустил проект по рассылке в Telegram песен о Победе

МИД России в преддверии Дня Победы распространяет в Telegram известнейшие песни, посвященные Победе, в виде "аудиовизуальных открыток", сообщила официальный... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:31:00+03:00

2025-05-06T17:31:00+03:00

2025-05-06T17:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

технологии

мария захарова

общество

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МИД России в преддверии Дня Победы распространяет в Telegram известнейшие песни, посвященные Победе, в виде "аудиовизуальных открыток", сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. "Прямо сейчас запускаем в Telegram цифровой проект на русском и английском языках: так называемые "кружочки" в виде виниловых пластинок с аудиозаписями 20 самых известных песен Победы", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, призвав распространять эти "аудиовизуальные открытки". Официальный представитель министерства также отметила, что МИД РФ, участвуя в распространении песен Победы, публикует развернутые заметки о наиболее известных песнях, посвященных Великой Отечественной войне, и сопровождает их видеоклипами. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Telegram-канале министерства к 15.30 мск уже опубликованы две "открытки" с песнями "Катюша" и "Священная война".

https://ria.ru/20250430/zaharova-2014253916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мария захарова, общество, день победы