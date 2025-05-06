https://ria.ru/20250506/mid-2015227176.html

В МИД Китая призвали США прекратить угрожать Пекину

В МИД Китая призвали США прекратить угрожать Пекину - РИА Новости, 06.05.2025

В МИД Китая призвали США прекратить угрожать Пекину

США, если они действительно хотят урегулировать торговую войну с Китаем путем переговоров, должны прекратить угрожать Пекину и начать равноправный диалог,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:39:00+03:00

2025-05-06T11:39:00+03:00

2025-05-06T11:39:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. США, если они действительно хотят урегулировать торговую войну с Китаем путем переговоров, должны прекратить угрожать Пекину и начать равноправный диалог, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Вместе с тем, Трамп указал, что не собирается снижать заградительные торговые барьеры для товаров из КНР ради того, чтобы начать переговоры между Вашингтоном и Пекином. "Фактически, эту тарифную войну спровоцировали США, позиция Китая последовательна и ясна: если бороться, то мы будем бороться до конца, если вести переговоры, то наша дверь широко открыта", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать последние заявления Трампа. Он отметил, что "США в последнее время непрерывно заявляли, что они надеются на переговоры с Китаем". "В тарифных и торговых войнах нет победителей, если США действительно хотят решить проблему путем диалога и переговоров, они должны прекратить угрожать Китаю и оказывать на него давление и начать диалог с Пекином на основе равенства, уважения и взаимной выгоды", - добавил Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250506/poshliny-2015179534.html

https://ria.ru/20250505/kitaj-2014962140.html

https://ria.ru/20250504/tramp-2014916446.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт