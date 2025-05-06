https://ria.ru/20250506/metally-2015183045.html

"Первый шаг": на Западе раскрыли, что США готовят в Центральной Азии

"Первый шаг": на Западе раскрыли, что США готовят в Центральной Азии - РИА Новости, 06.05.2025

"Первый шаг": на Западе раскрыли, что США готовят в Центральной Азии

США заинтересованы в редкоземельных полезных ископаемых Центральной Азии, так как на Украине их слишком мало, пишет National Interest. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:36:00+03:00

2025-05-06T03:36:00+03:00

2025-05-06T03:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США заинтересованы в редкоземельных полезных ископаемых Центральной Азии, так как на Украине их слишком мало, пишет National Interest."Соглашение редкоземельных полезных ископаемых на Украине — это только первый шаг. На территории страны находится всего пять процентов мировых запасов редкоземельных элементов и 22 из 50 критически важных для США ресурсов", — указано в статье.В публикации также упоминается, что фактическая монополия на редкоземельные металлы в мире сохраняется за Китаем, но Вашингтон пытается этому противостоять."Штаты должны изучить дополнительные варианты добычи. Одним из них может стать Центральная Азия. Согласно отчетам, там находится значительная часть мировых запасов редкоземельных минералов. Поскольку США надеются расширить доступ к редкоземельным элементам, установление более тесных связей со странами Центральной Азии имеет решающее значение.", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что этот регион входит в совместную сферу интересов России и Китая, поэтому США придется побороться за критически важные ресурсы.В прошлую среду Вашингтон и Киев подписали сделку по недрам. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного документа, уточнила Свириденко.Соглашение должны ратифицировать в Верховной раде. Украинский депутат Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что парламент планирует провести голосование по этому вопросу 8 мая.

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https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html

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сша, центральная азия, украина, редкоземельные металлы, россия, в мире