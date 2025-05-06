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Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами - РИА Новости, 06.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:23 06.05.2025 (обновлено: 19:00 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/met_gala-2015239230.html
Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами
Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами - РИА Новости, 06.05.2025
Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами
Нью-йоркский Метрополитен-музей превратился в гигантскую примерочную для 450 гостей, которые решили, что лучший способ почтить черный дендизм — это надеть... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нью-йоркский Метрополитен-музей превратился в гигантскую примерочную для 450 гостей, которые решили, что лучший способ почтить черный дендизм — это надеть нечто, балансирующее между архивным шиком и театральным безумием. Тема Met Gala 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", взяла за основу одноименную выставку Института костюма. В ней демонстрируется, как черные стилисты и денди переписывали моду с XVIII века до наших дней.Девиз дресс-кода — "Tailored for You" — звучал как призыв к индивидуальности, но на деле стал поводом для экспериментов с мужским костюмом, который внезапно оказался на женских телах в виде платьев-иллюзий.Met Gala 2025 удалось главное: он заставил говорить о черном дендизме, хотя некоторые образы напоминали карнавал в дурном сне.
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фото, фото, фото - культура, нью-йорк (город), рианна (робин фенти), шакира, деми мур (деметрия гайнс), знаменитости, культура-важное, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, мадонна, джиджи хадид, marc jacobs, balmain, louis vuitton
Фото, Культура, Фото - Культура, Нью-Йорк (город), Рианна (Робин Фенти), Шакира, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Знаменитости, Культура-Важное, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Мадонна, Джиджи Хадид, Marc Jacobs, Balmain, Louis Vuitton
Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами

Рианна подтвердила слухи о беременности на Met Gala 2025 в стиле "черных денди"

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Нью-йоркский Метрополитен-музей превратился в гигантскую примерочную для 450 гостей, которые решили, что лучший способ почтить черный дендизм — это надеть нечто, балансирующее между архивным шиком и театральным безумием. Тема Met Gala 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", взяла за основу одноименную выставку Института костюма. В ней демонстрируется, как черные стилисты и денди переписывали моду с XVIII века до наших дней.
Девиз дресс-кода — "Tailored for You" — звучал как призыв к индивидуальности, но на деле стал поводом для экспериментов с мужским костюмом, который внезапно оказался на женских телах в виде платьев-иллюзий.
Met Gala 2025 удалось главное: он заставил говорить о черном дендизме, хотя некоторые образы напоминали карнавал в дурном сне.
© AP Photo / Evan Agostini

Рианна появилась на дорожке Met Gala, как обычно, под занавес — когда ее уже устали ждать и репортеры, и фотографы, и поклонники. Но дождались — не уходить же. Певица появилась в костюме от Marc Jacobs. Все как полагается: дресс-код соблюден, очередная беременность подчеркнута.

Певица Рианна на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Рианна появилась на дорожке Met Gala, как обычно, под занавес — когда ее уже устали ждать и репортеры, и фотографы, и поклонники. Но дождались — не уходить же. Певица появилась в костюме от Marc Jacobs. Все как полагается: дресс-код соблюден, очередная беременность подчеркнута.

© AP Photo / Evan Agostini
1 из 18
© Getty Images / John Shearer

Шлейфов на этой дорожке Met Gala было немало, но у Шакиры, пожалуй, — самый нежный. Певица не так уж часто появляется в подобных оттенках, и эти розовые зефирные облака ей даже к лицу.

Шакира на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Шлейфов на этой дорожке Met Gala было немало, но у Шакиры, пожалуй, — самый нежный. Певица не так уж часто появляется в подобных оттенках, и эти розовые зефирные облака ей даже к лицу.

© Getty Images / John Shearer
2 из 18
© Getty Images / Michael Buckner/Penske Media

Элегантное платье Дэми Мур от Thom Browne стало одним из самых обсуждаемых на этом вечере. Оно было расшито сотнями тысяч бусин, но ведь для такой звезды не жалко ни времени, ни сил. Актриса выбрала сюрреалистичный наряд, интерпретирующий классический "black tie". Платье представляло собой сверкающее одеяние, напоминающее по форме галстук — с огромным воротником-ореолом.

Актриса Деми Мур на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Элегантное платье Дэми Мур от Thom Browne стало одним из самых обсуждаемых на этом вечере. Оно было расшито сотнями тысяч бусин, но ведь для такой звезды не жалко ни времени, ни сил. Актриса выбрала сюрреалистичный наряд, интерпретирующий классический "black tie". Платье представляло собой сверкающее одеяние, напоминающее по форме галстук — с огромным воротником-ореолом.

© Getty Images / Michael Buckner/Penske Media
3 из 18
© Getty Images / Theo Wargo/FilmMagic

Teyana Taylor стала одной из самых заметных фигур на Met Gala 2025, представив образ, глубоко связанный с темой бала — "Superfine: Tailoring Black Style". Ее наряд, созданный в коллаборации с дизайнером Рут Э. Картер (лауреатом "Оскара" за костюмы к фильму "Черная Пантера" ), словно стал манифестом. Экстравагантность в деталях: полосатый костюм в красно-черной гамме, дополненный пышным алым плащом-накидкой с подплечниками, напоминающими крылья. В головном уборе сочетается и денди-шляпа, и durag (африканский головной убор).

Актриса и певица Тейяна Тейлор на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Teyana Taylor стала одной из самых заметных фигур на Met Gala 2025, представив образ, глубоко связанный с темой бала — "Superfine: Tailoring Black Style". Ее наряд, созданный в коллаборации с дизайнером Рут Э. Картер (лауреатом "Оскара" за костюмы к фильму "Черная Пантера" ), словно стал манифестом. Экстравагантность в деталях: полосатый костюм в красно-черной гамме, дополненный пышным алым плащом-накидкой с подплечниками, напоминающими крылья. В головном уборе сочетается и денди-шляпа, и durag (африканский головной убор).

© Getty Images / Theo Wargo/FilmMagic
4 из 18
© Getty Images / Taylor Hill

Наряд Мадонны отсылал к эпохе, когда черные денди использовали костюмы для утверждения собственного достоинства. Реакции на этот образ были разные. Одни хвалили: "Она доказала, что белый костюм может быть таким же дерзким, как ее кружевные корсеты 90-х". Другие, впрочем, сравнивали ее с "директрисой борделя на пенсии" — особенно после кадров, где она "курила" сигару с театральным надрывом.

Но даже критики признали: Мадонна, как всегда, поняла задание. Ее костюм стал мостом между прошлым и настоящим, между мужским и женским, между модой и политикой.

Певица Мадонна на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Наряд Мадонны отсылал к эпохе, когда черные денди использовали костюмы для утверждения собственного достоинства. Реакции на этот образ были разные. Одни хвалили: "Она доказала, что белый костюм может быть таким же дерзким, как ее кружевные корсеты 90-х". Другие, впрочем, сравнивали ее с "директрисой борделя на пенсии" — особенно после кадров, где она "курила" сигару с театральным надрывом.

Но даже критики признали: Мадонна, как всегда, поняла задание. Ее костюм стал мостом между прошлым и настоящим, между мужским и женским, между модой и политикой.

© Getty Images / Taylor Hill
5 из 18
© Getty Images / John Shearer/WireImage

Дженна Ортега, звезда "Уэнсдэй", на Met Gala 2025 доказала, что мода — это не только ткань, но и сталь. Ее платье от Balmain напоминало не столько наряд, сколько арт-объект из мастерской одержимого портного. Серебристый облегающий силуэт, сконструированный из металлических линеек, стал буквальной интерпретацией темы "Tailored for You" ("Сшито для тебя") — словно Дженна решила, что дресс-код требует не метафор, а точных измерений.

Да, это не вписалось в каноны черного дендизма, зато запомнится лучше, чем десяток "безопасных" костюмов.

Актриса Дженна Ортега на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Дженна Ортега, звезда "Уэнсдэй", на Met Gala 2025 доказала, что мода — это не только ткань, но и сталь. Ее платье от Balmain напоминало не столько наряд, сколько арт-объект из мастерской одержимого портного. Серебристый облегающий силуэт, сконструированный из металлических линеек, стал буквальной интерпретацией темы "Tailored for You" ("Сшито для тебя") — словно Дженна решила, что дресс-код требует не метафор, а точных измерений.

Да, это не вписалось в каноны черного дендизма, зато запомнится лучше, чем десяток "безопасных" костюмов.

© Getty Images / John Shearer/WireImage
6 из 18
© Getty Images / Michael Loccisano/GA

Джиджи Хадид (Gigi Hadid) появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в золотом платье Miu Miu с пайетками, а ее волосы были уложены в локоны в стиле пин-ап. Этот образ был создан стилистом Габриэллой Карефа-Джонсон и вдохновлен работами американского дизайнера Зельды Винн Вальдес (Zelda Wynn Valdes).

Модель Джиджи Хадид на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Джиджи Хадид (Gigi Hadid) появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в золотом платье Miu Miu с пайетками, а ее волосы были уложены в локоны в стиле пин-ап. Этот образ был создан стилистом Габриэллой Карефа-Джонсон и вдохновлен работами американского дизайнера Зельды Винн Вальдес (Zelda Wynn Valdes).

© Getty Images / Michael Loccisano/GA
7 из 18
© Getty Images / Matt Crossick / PA Images

Ники Минаж надела облегающее платье Thom Browne.

Образ отличался широким вырезом и яркими белыми полосками, а также юбкой "русалка" в тонкую полоску. С правого плеча и по спине спускался каскад цветов. Для завершения образа певице сделали высокую кудрявую прическу с золотистым украшением. Все в тренде и в теме вечера.

Певица Ники Минаж на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Ники Минаж надела облегающее платье Thom Browne.

Образ отличался широким вырезом и яркими белыми полосками, а также юбкой "русалка" в тонкую полоску. С правого плеча и по спине спускался каскад цветов. Для завершения образа певице сделали высокую кудрявую прическу с золотистым украшением. Все в тренде и в теме вечера.

© Getty Images / Matt Crossick / PA Images
8 из 18
© AP Photo / Evan Agostini

На Met Gala 2025 Амелия Грей была в откровенном красном кружевном комбинезоне от Valentino, дополненном шлейфом в цвет.

Также в образ модели входили солнцезащитные очки Ray-Ban Meta и головной убор, который многие посчитали похожим на красный кружевной durag.

Телеведущая и модель Амелия Грей на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

На Met Gala 2025 Амелия Грей была в откровенном красном кружевном комбинезоне от Valentino, дополненном шлейфом в цвет.

Также в образ модели входили солнцезащитные очки Ray-Ban Meta и головной убор, который многие посчитали похожим на красный кружевной durag.

© AP Photo / Evan Agostini
9 из 18
© Getty Images / Jamie McCarthy

Участница группы BLACKPINK Лиса (Lisa) появилась в кружевном комплекте от Louis Vuitton. Ансамбль из облегающего черного блейзера с прозрачными вставками сочетался с нижним бельем в том же стиле. Образ дополнен черными колготками с логотипом бренда.

Среди аксессуаров были черная сумка Louis Vuitton, туфли и жемчужная цепочка, прикрепленная к низу куртки.

Особое внимание привлек узор на кружеве: на нем можно было разглядеть изображения женских лиц, включая портреты Розы Паркс (боролась за права темнокожих женщин). Это вызвало критику и обвинения в неуважении культурного контекста: лица активисток на кружевных трусах — это уже слишком.

Певица LiSA на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Участница группы BLACKPINK Лиса (Lisa) появилась в кружевном комплекте от Louis Vuitton. Ансамбль из облегающего черного блейзера с прозрачными вставками сочетался с нижним бельем в том же стиле. Образ дополнен черными колготками с логотипом бренда.

Среди аксессуаров были черная сумка Louis Vuitton, туфли и жемчужная цепочка, прикрепленная к низу куртки.

Особое внимание привлек узор на кружеве: на нем можно было разглядеть изображения женских лиц, включая портреты Розы Паркс (боролась за права темнокожих женщин). Это вызвало критику и обвинения в неуважении культурного контекста: лица активисток на кружевных трусах — это уже слишком.

© Getty Images / Jamie McCarthy
10 из 18
© Getty Images / Jamie McCarthy

Дайана Росс выбрала белое платье с внушительным шлейфом длиной 5,5 метра, расшитым перьями и кристаллами. Однако главной изюминкой стала его внутренняя сторона: на ней дизайнеры вышили имена всех ее детей и внуков, превратив наряд фактически в семейную реликвию.

Возвращение Росс на Met Gala после 22-летнего перерыва стало символом преемственности в мире моды. Наряд, в котором угадывались отсылки к ее прошлым работам (например, к образам эпохи The Supremes), напомнил о влиянии певицы на поп-культуру.

Певица Дайана Росс на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Дайана Росс выбрала белое платье с внушительным шлейфом длиной 5,5 метра, расшитым перьями и кристаллами. Однако главной изюминкой стала его внутренняя сторона: на ней дизайнеры вышили имена всех ее детей и внуков, превратив наряд фактически в семейную реликвию.

Возвращение Росс на Met Gala после 22-летнего перерыва стало символом преемственности в мире моды. Наряд, в котором угадывались отсылки к ее прошлым работам (например, к образам эпохи The Supremes), напомнил о влиянии певицы на поп-культуру.

© Getty Images / Jamie McCarthy
11 из 18
© Getty Images / Udo Salters

На Met Gala 2025 Карди Би выбрала зеленый брючный костюм с расстегнутой практически до пупка кружевной блузкой с оборками.

Образ был создан брендом Burberry.

Актриса и певица Карди Би на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

На Met Gala 2025 Карди Би выбрала зеленый брючный костюм с расстегнутой практически до пупка кружевной блузкой с оборками.

Образ был создан брендом Burberry.

© Getty Images / Udo Salters
12 из 18
© Getty Images / Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur

Ким Кардашьян появилась в черном наряде из крокодиловой кожи от дизайнеров Chrome Hearts. На звезде был топ с открытыми плечами, глубоким декольте и обнаженной спиной, а также юбка с длинными цепями и шлейфом. Кардашьян дополнила наряд многослойными бриллиантовыми украшениями и шляпой, широкие поля которой закрывали половину лица.

Ким Кардашьян на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Ким Кардашьян появилась в черном наряде из крокодиловой кожи от дизайнеров Chrome Hearts. На звезде был топ с открытыми плечами, глубоким декольте и обнаженной спиной, а также юбка с длинными цепями и шлейфом. Кардашьян дополнила наряд многослойными бриллиантовыми украшениями и шляпой, широкие поля которой закрывали половину лица.

© Getty Images / Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur
13 из 18
© Getty Images / Dia Dipasupil

И снова шлейф — на этот раз у норвежского миллиардера Густава Витцо (Gustav Magnar Witzoe). Костюм в молочно-белом тоне дополнили шляпа и прозрачный чемодан с розами.

Густав Магнар Витзе на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

И снова шлейф — на этот раз у норвежского миллиардера Густава Витцо (Gustav Magnar Witzoe). Костюм в молочно-белом тоне дополнили шляпа и прозрачный чемодан с розами.

© Getty Images / Dia Dipasupil
14 из 18
© Getty Images / Jamie McCarthy

Сабрина Карпентер, как и Doja Cat и Lisa, появилась без штанов. Но зато в боди и коротком жакете цвета бургунди от Louis Vuitton. Образ довершали белый воротничок и некий намек на шлейф.

Певица и актриса Сабрина Карпентер на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Сабрина Карпентер, как и Doja Cat и Lisa, появилась без штанов. Но зато в боди и коротком жакете цвета бургунди от Louis Vuitton. Образ довершали белый воротничок и некий намек на шлейф.

© Getty Images / Jamie McCarthy
15 из 18
© Getty Images / Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur

Холли Берри вышла на красную дорожку в одном из своих самых смелых образов на сегодняшний день: в полупрозрачном платье в полоску с глубоким вырезом, который мало что оставлял воображению (за исключением нескольких стратегически расположенных полос).

Актриса Холли Берри на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Холли Берри вышла на красную дорожку в одном из своих самых смелых образов на сегодняшний день: в полупрозрачном платье в полоску с глубоким вырезом, который мало что оставлял воображению (за исключением нескольких стратегически расположенных полос).

© Getty Images / Kevin Mazur/MG25/Kevin Mazur
16 из 18
© Getty Images / Taylor Hill

Когда зашли не в ту дверь. Грейс Уэльс Боннер на Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Грейс Уэльс Боннер на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Когда зашли не в ту дверь. Грейс Уэльс Боннер на Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

© Getty Images / Taylor Hill
17 из 18
© Getty Images / Taylor Hill

И снова полоска и элементы мужского костюма в платье. Певица Tyla на ковровой дорожке Met Gala 2025.

Певица Tyla на ковровой дорожке Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

И снова полоска и элементы мужского костюма в платье. Певица Tyla на ковровой дорожке Met Gala 2025.

© Getty Images / Taylor Hill
18 из 18
 
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