Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами

Рианна подтвердила слухи о беременности на Met Gala 2025 в стиле "черных денди"
Рианна появилась на дорожке Met Gala, как обычно, под занавес — когда ее уже устали ждать и репортеры, и фотографы, и поклонники. Но дождались — не уходить же. Певица появилась в костюме от Marc Jacobs. Все как полагается: дресс-код соблюден, очередная беременность подчеркнута.
Рианна появилась на дорожке Met Gala, как обычно, под занавес — когда ее уже устали ждать и репортеры, и фотографы, и поклонники. Но дождались — не уходить же. Певица появилась в костюме от Marc Jacobs. Все как полагается: дресс-код соблюден, очередная беременность подчеркнута.
Шлейфов на этой дорожке Met Gala было немало, но у Шакиры, пожалуй, — самый нежный. Певица не так уж часто появляется в подобных оттенках, и эти розовые зефирные облака ей даже к лицу.
Шлейфов на этой дорожке Met Gala было немало, но у Шакиры, пожалуй, — самый нежный. Певица не так уж часто появляется в подобных оттенках, и эти розовые зефирные облака ей даже к лицу.
Элегантное платье Дэми Мур от Thom Browne стало одним из самых обсуждаемых на этом вечере. Оно было расшито сотнями тысяч бусин, но ведь для такой звезды не жалко ни времени, ни сил. Актриса выбрала сюрреалистичный наряд, интерпретирующий классический "black tie". Платье представляло собой сверкающее одеяние, напоминающее по форме галстук — с огромным воротником-ореолом.
Элегантное платье Дэми Мур от Thom Browne стало одним из самых обсуждаемых на этом вечере. Оно было расшито сотнями тысяч бусин, но ведь для такой звезды не жалко ни времени, ни сил. Актриса выбрала сюрреалистичный наряд, интерпретирующий классический "black tie". Платье представляло собой сверкающее одеяние, напоминающее по форме галстук — с огромным воротником-ореолом.
Teyana Taylor стала одной из самых заметных фигур на Met Gala 2025, представив образ, глубоко связанный с темой бала — "Superfine: Tailoring Black Style". Ее наряд, созданный в коллаборации с дизайнером Рут Э. Картер (лауреатом "Оскара" за костюмы к фильму "Черная Пантера" ), словно стал манифестом. Экстравагантность в деталях: полосатый костюм в красно-черной гамме, дополненный пышным алым плащом-накидкой с подплечниками, напоминающими крылья. В головном уборе сочетается и денди-шляпа, и durag (африканский головной убор).
Teyana Taylor стала одной из самых заметных фигур на Met Gala 2025, представив образ, глубоко связанный с темой бала — "Superfine: Tailoring Black Style". Ее наряд, созданный в коллаборации с дизайнером Рут Э. Картер (лауреатом "Оскара" за костюмы к фильму "Черная Пантера" ), словно стал манифестом. Экстравагантность в деталях: полосатый костюм в красно-черной гамме, дополненный пышным алым плащом-накидкой с подплечниками, напоминающими крылья. В головном уборе сочетается и денди-шляпа, и durag (африканский головной убор).
Наряд Мадонны отсылал к эпохе, когда черные денди использовали костюмы для утверждения собственного достоинства. Реакции на этот образ были разные. Одни хвалили: "Она доказала, что белый костюм может быть таким же дерзким, как ее кружевные корсеты 90-х". Другие, впрочем, сравнивали ее с "директрисой борделя на пенсии" — особенно после кадров, где она "курила" сигару с театральным надрывом.
Но даже критики признали: Мадонна, как всегда, поняла задание. Ее костюм стал мостом между прошлым и настоящим, между мужским и женским, между модой и политикой.
Наряд Мадонны отсылал к эпохе, когда черные денди использовали костюмы для утверждения собственного достоинства. Реакции на этот образ были разные. Одни хвалили: "Она доказала, что белый костюм может быть таким же дерзким, как ее кружевные корсеты 90-х". Другие, впрочем, сравнивали ее с "директрисой борделя на пенсии" — особенно после кадров, где она "курила" сигару с театральным надрывом.
Но даже критики признали: Мадонна, как всегда, поняла задание. Ее костюм стал мостом между прошлым и настоящим, между мужским и женским, между модой и политикой.
Дженна Ортега, звезда "Уэнсдэй", на Met Gala 2025 доказала, что мода — это не только ткань, но и сталь. Ее платье от Balmain напоминало не столько наряд, сколько арт-объект из мастерской одержимого портного. Серебристый облегающий силуэт, сконструированный из металлических линеек, стал буквальной интерпретацией темы "Tailored for You" ("Сшито для тебя") — словно Дженна решила, что дресс-код требует не метафор, а точных измерений.
Да, это не вписалось в каноны черного дендизма, зато запомнится лучше, чем десяток "безопасных" костюмов.
Дженна Ортега, звезда "Уэнсдэй", на Met Gala 2025 доказала, что мода — это не только ткань, но и сталь. Ее платье от Balmain напоминало не столько наряд, сколько арт-объект из мастерской одержимого портного. Серебристый облегающий силуэт, сконструированный из металлических линеек, стал буквальной интерпретацией темы "Tailored for You" ("Сшито для тебя") — словно Дженна решила, что дресс-код требует не метафор, а точных измерений.
Да, это не вписалось в каноны черного дендизма, зато запомнится лучше, чем десяток "безопасных" костюмов.
Джиджи Хадид (Gigi Hadid) появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в золотом платье Miu Miu с пайетками, а ее волосы были уложены в локоны в стиле пин-ап. Этот образ был создан стилистом Габриэллой Карефа-Джонсон и вдохновлен работами американского дизайнера Зельды Винн Вальдес (Zelda Wynn Valdes).
Джиджи Хадид (Gigi Hadid) появилась на красной ковровой дорожке Met Gala в золотом платье Miu Miu с пайетками, а ее волосы были уложены в локоны в стиле пин-ап. Этот образ был создан стилистом Габриэллой Карефа-Джонсон и вдохновлен работами американского дизайнера Зельды Винн Вальдес (Zelda Wynn Valdes).
Ники Минаж надела облегающее платье Thom Browne.
Образ отличался широким вырезом и яркими белыми полосками, а также юбкой "русалка" в тонкую полоску. С правого плеча и по спине спускался каскад цветов. Для завершения образа певице сделали высокую кудрявую прическу с золотистым украшением. Все в тренде и в теме вечера.
Ники Минаж надела облегающее платье Thom Browne.
Образ отличался широким вырезом и яркими белыми полосками, а также юбкой "русалка" в тонкую полоску. С правого плеча и по спине спускался каскад цветов. Для завершения образа певице сделали высокую кудрявую прическу с золотистым украшением. Все в тренде и в теме вечера.
На Met Gala 2025 Амелия Грей была в откровенном красном кружевном комбинезоне от Valentino, дополненном шлейфом в цвет.
Также в образ модели входили солнцезащитные очки Ray-Ban Meta и головной убор, который многие посчитали похожим на красный кружевной durag.
На Met Gala 2025 Амелия Грей была в откровенном красном кружевном комбинезоне от Valentino, дополненном шлейфом в цвет.
Также в образ модели входили солнцезащитные очки Ray-Ban Meta и головной убор, который многие посчитали похожим на красный кружевной durag.
Участница группы BLACKPINK Лиса (Lisa) появилась в кружевном комплекте от Louis Vuitton. Ансамбль из облегающего черного блейзера с прозрачными вставками сочетался с нижним бельем в том же стиле. Образ дополнен черными колготками с логотипом бренда.
Среди аксессуаров были черная сумка Louis Vuitton, туфли и жемчужная цепочка, прикрепленная к низу куртки.
Особое внимание привлек узор на кружеве: на нем можно было разглядеть изображения женских лиц, включая портреты Розы Паркс (боролась за права темнокожих женщин). Это вызвало критику и обвинения в неуважении культурного контекста: лица активисток на кружевных трусах — это уже слишком.
Участница группы BLACKPINK Лиса (Lisa) появилась в кружевном комплекте от Louis Vuitton. Ансамбль из облегающего черного блейзера с прозрачными вставками сочетался с нижним бельем в том же стиле. Образ дополнен черными колготками с логотипом бренда.
Среди аксессуаров были черная сумка Louis Vuitton, туфли и жемчужная цепочка, прикрепленная к низу куртки.
Особое внимание привлек узор на кружеве: на нем можно было разглядеть изображения женских лиц, включая портреты Розы Паркс (боролась за права темнокожих женщин). Это вызвало критику и обвинения в неуважении культурного контекста: лица активисток на кружевных трусах — это уже слишком.
Дайана Росс выбрала белое платье с внушительным шлейфом длиной 5,5 метра, расшитым перьями и кристаллами. Однако главной изюминкой стала его внутренняя сторона: на ней дизайнеры вышили имена всех ее детей и внуков, превратив наряд фактически в семейную реликвию.
Возвращение Росс на Met Gala после 22-летнего перерыва стало символом преемственности в мире моды. Наряд, в котором угадывались отсылки к ее прошлым работам (например, к образам эпохи The Supremes), напомнил о влиянии певицы на поп-культуру.
Дайана Росс выбрала белое платье с внушительным шлейфом длиной 5,5 метра, расшитым перьями и кристаллами. Однако главной изюминкой стала его внутренняя сторона: на ней дизайнеры вышили имена всех ее детей и внуков, превратив наряд фактически в семейную реликвию.
Возвращение Росс на Met Gala после 22-летнего перерыва стало символом преемственности в мире моды. Наряд, в котором угадывались отсылки к ее прошлым работам (например, к образам эпохи The Supremes), напомнил о влиянии певицы на поп-культуру.
На Met Gala 2025 Карди Би выбрала зеленый брючный костюм с расстегнутой практически до пупка кружевной блузкой с оборками.
Образ был создан брендом Burberry.
На Met Gala 2025 Карди Би выбрала зеленый брючный костюм с расстегнутой практически до пупка кружевной блузкой с оборками.
Образ был создан брендом Burberry.
Ким Кардашьян появилась в черном наряде из крокодиловой кожи от дизайнеров Chrome Hearts. На звезде был топ с открытыми плечами, глубоким декольте и обнаженной спиной, а также юбка с длинными цепями и шлейфом. Кардашьян дополнила наряд многослойными бриллиантовыми украшениями и шляпой, широкие поля которой закрывали половину лица.
Ким Кардашьян появилась в черном наряде из крокодиловой кожи от дизайнеров Chrome Hearts. На звезде был топ с открытыми плечами, глубоким декольте и обнаженной спиной, а также юбка с длинными цепями и шлейфом. Кардашьян дополнила наряд многослойными бриллиантовыми украшениями и шляпой, широкие поля которой закрывали половину лица.
И снова шлейф — на этот раз у норвежского миллиардера Густава Витцо (Gustav Magnar Witzoe). Костюм в молочно-белом тоне дополнили шляпа и прозрачный чемодан с розами.
И снова шлейф — на этот раз у норвежского миллиардера Густава Витцо (Gustav Magnar Witzoe). Костюм в молочно-белом тоне дополнили шляпа и прозрачный чемодан с розами.
Сабрина Карпентер, как и Doja Cat и Lisa, появилась без штанов. Но зато в боди и коротком жакете цвета бургунди от Louis Vuitton. Образ довершали белый воротничок и некий намек на шлейф.
Сабрина Карпентер, как и Doja Cat и Lisa, появилась без штанов. Но зато в боди и коротком жакете цвета бургунди от Louis Vuitton. Образ довершали белый воротничок и некий намек на шлейф.
Холли Берри вышла на красную дорожку в одном из своих самых смелых образов на сегодняшний день: в полупрозрачном платье в полоску с глубоким вырезом, который мало что оставлял воображению (за исключением нескольких стратегически расположенных полос).
Холли Берри вышла на красную дорожку в одном из своих самых смелых образов на сегодняшний день: в полупрозрачном платье в полоску с глубоким вырезом, который мало что оставлял воображению (за исключением нескольких стратегически расположенных полос).
Когда зашли не в ту дверь. Грейс Уэльс Боннер на Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Когда зашли не в ту дверь. Грейс Уэльс Боннер на Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
И снова полоска и элементы мужского костюма в платье. Певица Tyla на ковровой дорожке Met Gala 2025.
И снова полоска и элементы мужского костюма в платье. Певица Tyla на ковровой дорожке Met Gala 2025.