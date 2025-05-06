Удачи и провалы на Met Gala 2025: звезды удивляли и шокировали нарядами

© Getty Images / Taylor Hill

Наряд Мадонны отсылал к эпохе, когда черные денди использовали костюмы для утверждения собственного достоинства. Реакции на этот образ были разные. Одни хвалили: "Она доказала, что белый костюм может быть таким же дерзким, как ее кружевные корсеты 90-х". Другие, впрочем, сравнивали ее с "директрисой борделя на пенсии" — особенно после кадров, где она "курила" сигару с театральным надрывом.

Но даже критики признали: Мадонна, как всегда, поняла задание. Ее костюм стал мостом между прошлым и настоящим, между мужским и женским, между модой и политикой.