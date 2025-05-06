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Мерц оценил возможность запрета АдГ - РИА Новости, 06.05.2025
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23:49 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/merts-2015411564.html
Мерц оценил возможность запрета АдГ
Мерц оценил возможность запрета АдГ - РИА Новости, 06.05.2025
Мерц оценил возможность запрета АдГ
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:49:00+03:00
2025-05-06T23:49:00+03:00
в мире
германия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. &quot;Я бы хотел, чтобы этот доклад федерального ведомства по защите конституции был тщательно проанализирован, а затем федеральное правительство сделает на основе этого свои выводы. Тем не менее я хотел бы добавить, что вы не можете запретить десять миллионов избирателей АдГ&quot;, - заявил Мерц в эфире телеканала ARD, отвечая на вопрос о возможности запрета партии в стране.Мерц ранее уже заявил, что новое правительство Германии изучит решение федерального ведомства по охране конституции признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской. Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
https://ria.ru/20250506/merts-2015410047.html
https://ria.ru/20250502/adg-2014707349.html
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в мире, германия, фридрих мерц, тино крупалла, алиса вайдель, хдс/хсс, ard, день победы
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Тино Крупалла, Алиса Вайдель, ХДС/ХСС, ARD, День Победы
Мерц оценил возможность запрета АдГ

Новый канцлер ФРГ Мерц: нельзя запретить все десять миллионов сторонников АдГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
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Вчера, 23:35
«

"Я бы хотел, чтобы этот доклад федерального ведомства по защите конституции был тщательно проанализирован, а затем федеральное правительство сделает на основе этого свои выводы. Тем не менее я хотел бы добавить, что вы не можете запретить десять миллионов избирателей АдГ", - заявил Мерц в эфире телеканала ARD, отвечая на вопрос о возможности запрета партии в стране.

Мерц ранее уже заявил, что новое правительство Германии изучит решение федерального ведомства по охране конституции признать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской.
Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
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2 мая, 19:28
 
В миреГерманияФридрих МерцТино КрупаллаАлиса ВайдельХДС/ХССARDДень Победы
 
 
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