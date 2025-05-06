Рейтинг@Mail.ru
Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/merts-2015410047.html
Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик
Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик - РИА Новости, 06.05.2025
Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик
Правительство избранного со второй попытки канцлером Германии Фридриха Мерца, вероятно, продержится ещё меньше, чем кабмин уходящего канцлера Олафа Шольца, при... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:35:00+03:00
2025-05-06T23:35:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
фридрих мерц
олаф шольц
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015344198_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_180320bcf6ae1fb114bbd3e7ee929644.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство избранного со второй попытки канцлером Германии Фридриха Мерца, вероятно, продержится ещё меньше, чем кабмин уходящего канцлера Олафа Шольца, при этом одним из приоритетов новых властей все равно будет поддержка Украины, такое мнение высказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов, и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. По итогам второго голосования кандидатура Мерца получила 325 голосов, преодолев минимальный барьер. "Да, очень слабое начало (для Мерца - ред.), и ножи на него точат многие однопартийцы", - сказал Нимайер, отвечая на вопрос о том, может ли новый кабмин просуществовать ещё меньше, чем правительство Шольца. Собеседник агентства полагает, что Германии не избежать новых выборов в обозримом будущем, а по их результатам к власти придет "Альтернатива для Германии" в коалиции с христианскими демократами. При этом политик полагает, что новое правительство Мерца сделает одним из своих приоритетов поддержку Украины. "Они вряд ли станут тянуть время и перейдут к дальнейшей агрессии против России, причем не только на словах. Выдвинутый на пост главы МИД Йоханн Вадефуль, вероятно, вместе с главой минобороны Борисом Писториусом займется отправкой вооружения Украине. Как обычного оружия, танков, так и ракет Taurus. Нужно быть готовыми к тому, что это может произойти в ближайшие дни", - считает Нимайер.
https://ria.ru/20250506/bismark-2015373301.html
https://ria.ru/20250506/frg-2015401924.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015344198_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_da76981a1dea819c002f4a62f64ed3ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, борис писториус
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Борис Писториус
Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик

Нимайер: правительство Мерца продержится еще меньше, чем кабмин уходящего Шольца

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство избранного со второй попытки канцлером Германии Фридриха Мерца, вероятно, продержится ещё меньше, чем кабмин уходящего канцлера Олафа Шольца, при этом одним из приоритетов новых властей все равно будет поддержка Украины, такое мнение высказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов, и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. По итогам второго голосования кандидатура Мерца получила 325 голосов, преодолев минимальный барьер.
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Потомок Бисмарка рассказал о предстоящем расколе в новой коалиции ФРГ
Вчера, 19:17
"Да, очень слабое начало (для Мерца - ред.), и ножи на него точат многие однопартийцы", - сказал Нимайер, отвечая на вопрос о том, может ли новый кабмин просуществовать ещё меньше, чем правительство Шольца.
Собеседник агентства полагает, что Германии не избежать новых выборов в обозримом будущем, а по их результатам к власти придет "Альтернатива для Германии" в коалиции с христианскими демократами. При этом политик полагает, что новое правительство Мерца сделает одним из своих приоритетов поддержку Украины.
"Они вряд ли станут тянуть время и перейдут к дальнейшей агрессии против России, причем не только на словах. Выдвинутый на пост главы МИД Йоханн Вадефуль, вероятно, вместе с главой минобороны Борисом Писториусом займется отправкой вооружения Украине. Как обычного оружия, танков, так и ракет Taurus. Нужно быть готовыми к тому, что это может произойти в ближайшие дни", - считает Нимайер.
Александр фон Бисмарк - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Потомок Бисмарка поделился мнением о министрах нового правительства ФРГ
Вчера, 22:03
 
В миреГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцОлаф ШольцБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала