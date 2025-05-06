https://ria.ru/20250506/merts-2015410047.html

Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик

Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик - РИА Новости, 06.05.2025

Правительство Мерца продержится меньше, чем кабмин Шольца, заявил политик

Правительство избранного со второй попытки канцлером Германии Фридриха Мерца, вероятно, продержится ещё меньше, чем кабмин уходящего канцлера Олафа Шольца, при... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:35:00+03:00

2025-05-06T23:35:00+03:00

2025-05-06T23:35:00+03:00

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борис писториус

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство избранного со второй попытки канцлером Германии Фридриха Мерца, вероятно, продержится ещё меньше, чем кабмин уходящего канцлера Олафа Шольца, при этом одним из приоритетов новых властей все равно будет поддержка Украины, такое мнение высказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Во вторник председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что в первом туре за Мерца проголосовали 310 депутатов, и он не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. По итогам второго голосования кандидатура Мерца получила 325 голосов, преодолев минимальный барьер. "Да, очень слабое начало (для Мерца - ред.), и ножи на него точат многие однопартийцы", - сказал Нимайер, отвечая на вопрос о том, может ли новый кабмин просуществовать ещё меньше, чем правительство Шольца. Собеседник агентства полагает, что Германии не избежать новых выборов в обозримом будущем, а по их результатам к власти придет "Альтернатива для Германии" в коалиции с христианскими демократами. При этом политик полагает, что новое правительство Мерца сделает одним из своих приоритетов поддержку Украины. "Они вряд ли станут тянуть время и перейдут к дальнейшей агрессии против России, причем не только на словах. Выдвинутый на пост главы МИД Йоханн Вадефуль, вероятно, вместе с главой минобороны Борисом Писториусом займется отправкой вооружения Украине. Как обычного оружия, танков, так и ракет Taurus. Нужно быть готовыми к тому, что это может произойти в ближайшие дни", - считает Нимайер.

https://ria.ru/20250506/bismark-2015373301.html

https://ria.ru/20250506/frg-2015401924.html

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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, олаф шольц, борис писториус