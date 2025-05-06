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Мерца назначили новым канцлером ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
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17:52 06.05.2025 (обновлено: 18:09 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/merts-2015349514.html
Мерца назначили новым канцлером ФРГ, пишут СМИ
Мерца назначили новым канцлером ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
Мерца назначили новым канцлером ФРГ, пишут СМИ
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:52:00+03:00
2025-05-06T18:09:00+03:00
германия
в мире
украина
франк-вальтер штайнмайер
россия
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером Германии, передает агентство DPA.Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров."Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", - пишет DPA.Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Кроме того, новый канцлер Мерц считает необходимым выработать единую позицию ЕС по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
https://ria.ru/20250506/merts-2015286288.html
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германия, в мире, украина, франк-вальтер штайнмайер, россия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, ard, евросоюз
Германия, В мире, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Россия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, ARD, Евросоюз
Мерца назначили новым канцлером ФРГ, пишут СМИ

DPA: президент Германии Штайнмайер назначил Мерца новым канцлером ФРГ

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером Германии, передает агентство DPA.
Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Пушков обвинил Мерца в желании создать из Германии Четвертый рейх
Вчера, 14:43
"Штайнмайер принял присягу у канцлера Германии Мерца", - пишет DPA.
Мерц, как и предыдущий канцлер Олаф Шольц, последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами, чего Шольц всячески избегал. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие властей в Берлине в боевых действиях на стороне киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кроме того, новый канцлер Мерц считает необходимым выработать единую позицию ЕС по конфликту на Украине и взаимоотношениям с Россией.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Фридрих Мерц на заседании бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Кремле прокомментировали итоги голосования в ФРГ по кандидатуре Мерца
Вчера, 13:52
 
ГерманияВ миреУкраинаФранк-Вальтер ШтайнмайерРоссияФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССARDЕвросоюз
 
 
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