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"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца
"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца - РИА Новости, 06.05.2025
"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца
Провал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке, пишет Tagesschau. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:15:00+03:00
2025-05-06T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Провал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке, пишет Tagesschau.Как отмечает издание, итоги голосования вызвали серьезные волнения в экономике."Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели", — цитирует издание главного экономиста банка Hauck Aufhäuser Lampe Александра Крюгера.Накануне Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства. Сегодня в бундестаге проходили выборы канцлера, но Мерц набрал лишь 310 из 316 необходимых голосов.Таким образом, он стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.По информации СМИ, второй тур парламент решил сегодня не проводить.Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.
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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца
Tagesschau: провал Мерца на выборах обрушил фондовый рынок в Германии
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Провал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке, пишет Tagesschau
.
Как отмечает издание, итоги голосования вызвали серьезные волнения в экономике.
"Это сигнал о том, что Германия
больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели", — цитирует издание главного экономиста банка Hauck Aufhäuser Lampe Александра Крюгера.
Накануне Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства. Сегодня в бундестаге проходили выборы канцлера, но Мерц набрал лишь 310 из 316 необходимых голосов.
Таким образом, он стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.
По информации СМИ, второй тур парламент решил сегодня не проводить.
Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.