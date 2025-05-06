https://ria.ru/20250506/merts-2015293053.html

"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца

"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца - РИА Новости, 06.05.2025

"Это сигнал". В Германии забили тревогу из-за провала Мерца

Провал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке, пишет Tagesschau. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:15:00+03:00

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2025-05-06T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Провал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке, пишет Tagesschau.Как отмечает издание, итоги голосования вызвали серьезные волнения в экономике."Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели", — цитирует издание главного экономиста банка Hauck Aufhäuser Lampe Александра Крюгера.Накануне Мерц сообщил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства. Сегодня в бундестаге проходили выборы канцлера, но Мерц набрал лишь 310 из 316 необходимых голосов.Таким образом, он стал первым кандидатом в истории Германии, провалившим первый тур голосования.По информации СМИ, второй тур парламент решил сегодня не проводить.Канцлера Германии избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре нужно получить абсолютное большинство голосов, то есть минимум 316 из 630 в нынешнем бундестаге. Если в первых двух турах кандидат не получит абсолютное большинство, также называемое "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс