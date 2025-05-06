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Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии - РИА Новости, 06.05.2025
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13:51 06.05.2025 (обновлено: 13:53 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/merts-2015272853.html
Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии
Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии - РИА Новости, 06.05.2025
Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:51:00+03:00
2025-05-06T13:53:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии. "Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид. По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения". В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые". Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге. В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
https://ria.ru/20250506/germaniya-2015244110.html
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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии

Bild: лидер ХДС/ХСС Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера ФРГ 6 мая

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии.
"Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Немецкий политик предположил, почему Мерц не стал канцлером
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По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения".
В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые".
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге.
В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССBild
 
 
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