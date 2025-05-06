Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии
Bild: лидер ХДС/ХСС Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера ФРГ 6 мая
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии.
"Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид.
По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения".
В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые".
Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге.
В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.