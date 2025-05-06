https://ria.ru/20250506/merts-2015272853.html

Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии

Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии - РИА Новости, 06.05.2025

Bild: Мерц хочет провести второй тур выборов канцлера Германии

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:51:00+03:00

2025-05-06T13:51:00+03:00

2025-05-06T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хочет провести второй тур голосования для избрания нового канцлера ФРГ уже сегодня, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники в партии. "Мерц хочет второго тура голосования уже сегодня", - пишет таблоид. По информации издания, в ходе внутренних бесед он был настроен оптимистично и сказал, что некоторые люди проголосовали против "скорее из-за настроения, а не из-за убеждения". В свою очередь в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявили, что если администрация бундестага, юристы и другие фракции найдут способ провести второй тур выборов канцлера уже сегодня, то АдГ готова к этому. Кроме того, по данным Bild, сигналы о готовности провести голосование сегодня поступают и от партии "Левые". Ранее председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер объявила, что за Мерца проголосовали 310 депутатов и он не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов для избрания канцлером. При этом у блока ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге 21 созыва суммарно есть 328 голосов, в связи с чем избрание Мерца канцлером уже в первом туре считалось практически гарантированным. Клёкнер сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага. Мерц стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность в первом туре голосования в бундестаге. В понедельник блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционный договор для формирования нового правительства ФРГ.

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015244110.html

https://ria.ru/20250506/germaniya-2015100388.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, bild