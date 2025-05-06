https://ria.ru/20250506/merts-2015226544.html

Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования

Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования - РИА Новости, 06.05.2025

Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования

Лидер победившего на выборах в феврале блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог набрать необходимого... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:22:00+03:00

2025-05-06T11:22:00+03:00

2025-05-06T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер победившего на выборах в феврале блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клёкнер, трансляция заседания ведется на сайте парламента."Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства по меньшей мере в 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германия", — сообщила она.За Мерца отдали 310 голосов.Клёкнер сказала, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.Как позже сообщили Frankfurter Allgemeine Zeitung и Bild, сегодня парламент не будет проводить второй тур голосования по кандидатуре Мерца.Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.Блоку ХДС/ХСС и социал-демократам (СДПГ) ранее удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии.Досрочные парламентские выборы прошли в Германии 23 февраля. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

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https://ria.ru/20250506/merts-2015149240.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс