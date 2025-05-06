Рейтинг@Mail.ru
Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 06.05.2025 (обновлено: 12:06 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/merts-2015224665.html
Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования
Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования - РИА Новости, 06.05.2025
Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования
Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:12:00+03:00
2025-05-06T12:06:00+03:00
бундестаг германии
в мире
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015227931_0:96:1731:1070_1920x0_80_0_0_9092ba6bd18489900541b8cecdf0e9c0.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клекнер, трансляция заседания ведется на сайте бундестага."Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила председатель немецкого бундестага Клёкнер. За Мерца отдали 310 голосов.Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250417/germaniya-2011918998.html
https://ria.ru/20250502/frg-2014692512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015227931_68:0:1607:1154_1920x0_80_0_0_db39226a0b1f6d3c5d59cfe34588d1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бундестаг германии, в мире, фридрих мерц
Бундестаг Германии, В мире, Фридрих Мерц
Мерц не смог набрать абсолютного большинства в первом туре голосования

Мерц не набрал абсолютного большинства для признания канцлером в первом туре

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц на заседании Бундестага во время выборов канцлера Германии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания новым канцлером ФРГ в первом туре голосования, объявила председатель немецкого бундестага Юлия Клекнер, трансляция заседания ведется на сайте бундестага.
"Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Он не избран канцлером Федеративной Республики Германии", - объявила председатель немецкого бундестага Клёкнер. За Мерца отдали 310 голосов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Остановите Мерца!" В ФРГ забили тревогу из-за намерений будущего канцлера
17 апреля, 21:02
Она сообщила, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание бундестага.
Канцлера ФРГ избирает бундестаг. Президент предлагает кандидата, по которому депутаты голосуют тайно и без предварительного обсуждения. Для победы в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге его должны поддержать минимум 316 депутатов из 630. Если в первых двух турах голосования нет абсолютного большинства, также называемого "канцлерским большинством", то в третьем туре достаточно относительного большинства.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Опрос показал, сколько немцев поддерживают кандидатуру Мерца
2 мая, 16:41
 
Бундестаг ГерманииВ миреФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала