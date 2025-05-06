https://ria.ru/20250506/merts-2015149240.html

Запретить нельзя сохранить: Мерца поставили перед выбором

Запретить нельзя сохранить: Мерца поставили перед выбором - РИА Новости, 06.05.2025

Запретить нельзя сохранить: Мерца поставили перед выбором

Сегодня Фридрих Мерц возглавит немецкое правительство — Бундестаг проголосует за его кандидатуру. Десятый канцлер в истории ФРГ возглавит очередную "большую... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:04:00+03:00

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альтернатива для германии (партия)

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Сегодня Фридрих Мерц возглавит немецкое правительство — Бундестаг проголосует за его кандидатуру. Десятый канцлер в истории ФРГ возглавит очередную "большую коалицию", состоящую из двух главных партий страны — ХДС-ХСС и СДПГ. Впрочем, это характеристика уже устарела: христианские демократы и социал-демократы несколько лет уже не являются "народными", то есть основными партиями Германии. После февральских выборов в бундестаг они на двоих получили большинство мест только потому, что пятипроцентный барьер в парламент не смогли преодолеть две партии: развалившие прошлую коалицию либеральные демократы и новая антиэлитная партия "Союз Сары Вагенкнехт". Именно за их счет ХДС с СДПГ и сумели дотянуть до шаткого большинства в бундестаге, чтобы сформировать коалицию, которая будет среди прочего заниматься перевооружением Германии и "спасением Украины от России". Однако за время коалиционных переговоров произошло знаменательное событие — самой популярной партией страны стала "Альтернатива для Германии". Впервые ее поддержали более четверти избирателей, в то время как ХДС отстала от нее на два пункта (СДПГ балансирует в районе 15 процентов). И хотя до следующих выборов целых четыре года (если, конечно, коалиция не развалится раньше), оставить это без внимания истеблишмент не мог.И в конце прошлой недели АдГ объявили "крайне правой партией, доказанно враждебной по отношению к основам конституционного строя". То есть поставили на расстоянии одного шага от запрета. Причем это сознательно было сделано накануне утверждения нового канцлера — такой прощальный привет от правительства Шольца. Нет, сам уходящий канцлер против немедленного запрета партии, но объявила о маркировке АдГ его однопартиец, глава МВД Фезер. Таким образом, у нового правительства теперь в качестве главной оппозиции выступает партия, которую могут запретить. Очень интересная политическая система, а главное — совершенно демократическая.Хотя на уровне глав немецких земель уже прозвучали призывы к запрету АдГ, сейчас власти на это точно не пойдут: слишком откровенно антидемократическим будет подобный шаг. Да, на пути к запрету нужно будет предпринять еще определенные действия, в том числе получить решение Конституционного суда, но остановит Мерца не это. И даже не ссора с США — в Вашингтоне уже осудили демонизацию АдГ, а вице-президент Вэнс даже написал что "АдГ — самая популярная партия в Германии и, безусловно, самая представительная партия Восточной Германии": "Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить. Запад вместе разрушил Берлинскую стену. И она была восстановлена ​​— не Советами или русскими, а немецким истеблишментом".Действительно, рейтинги АдГ на территориях бывшей ГДР достигают 40 процентов, и ее запрет привел бы не просто к увеличению разногласий между западом и востоком Германии, но и к росту реального, а не выдуманного радикализма. Причем в обеих частях Германии — ведь недовольство правящим истеблишментом есть повсеместно, просто на востоке оно проявляется сильнее.Поэтому Мерц оказывается перед выбором: продолжать курс на запрет АдГ или вести дело к постепенному отказу от попыток ее изоляции. В первом случае сценарий понятен — АдГ будет и дальше демонизироваться, избирателей будут пугать "угрозой демократии", а за несколько месяцев до следующих выборов ее просто запретят. Почему за несколько месяцев? Чтобы партия не успела возродиться под новым названием и принять участие в выборах. Риски подобного сценария понятны: запрет "партии номер один" поставит точку в дебатах об уникальной немецкой демократии и приведет к политическому шоку в восточных землях. И, самое главное, никакого долгосрочного результата это не даст. Потому что на место запрещенной АдГ встанет сначала "Союз Сары Вагенкнехт" (условно левый, но так же скептически настроенный и к мигрантам, и к конфронтации с Россией, и к ЕС), а потом и новая версия "Альтернативы". Причем хотя новое издание АдГ будет более радикальным, оно быстро начнет набирать популярность и снова окажется в бундестаге. Можно запретить партию, но нельзя запретить идеи, которые отстаивает АдГ, нельзя вернуть доверие к истеблишменту. А вот окончательно подорвать его — вполне возможно.Да, сейчас даже по опросам общественного мнения большинство немцев поддерживают запрет АдГ, но это ровно половина общества. То есть Германия расколота, и запрет оппозиции лишь усугубит этот раскол. Если хотя бы у части нынешней элиты осталось стратегическое мышление, она пойдет не по пути запрета АдГ, а ровно в противоположную сторону: к отказу от попыток ее изоляции. Так называемый брандмауэр (то есть запрет на коалиции с АдГ) будет снят, и партия начнет входить в правящие коалиции сначала на местном и земельном уровне, а потом и на федеральном. Это единственный путь к сохранению не только германского единства, но и нынешнего немецкого истеблишмента, хотя ему и придется поделиться властью и поступиться принципами. Впрочем, принципы, которые он так жестко отстаивает, не только имеют чуждое, англосаксонское происхождение (и нужны для внешнего контроля над Германией), но и теряют поддержку в странах западного ядра, в тех же США.То есть в какой-то момент немецкие элиты могут обнаружить себя окруженными с двух сторон — собственными гражданами и американскими покровителями. Альтернатива этому сценарию у них пока еще есть.

https://ria.ru/20250505/peskov-2015026545.html

https://ria.ru/20250502/rubio-2014711706.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)