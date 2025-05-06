https://ria.ru/20250506/menyu-2015235244.html

В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы

В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы

"Фронтовое меню" с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:00:00+03:00

2025-05-06T12:00:00+03:00

2025-05-06T12:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

ржд

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Фронтовое меню" с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к основному в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщили РИА Новости в компании. "В преддверии Дня Победы в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также "фронтовое меню", - сообщили в РЖД. Пассажиры могут заказать щи фронтовые, макароны по-флотски, гречневую или перловую кашу солдатскую, пирог с гречей и луком и другие блюда. Всё это будет в меню до 15 мая. Будут блюда из "фронтового меню" 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах "Сапсан". "В дополнительном специальном тематическом меню вагонов-бистро будут доступны перловая каша с тушёнкой и пирожное картошка", - рассказали в РЖД. В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

https://ria.ru/20250403/poezda-2009191408.html

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общество, россия, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне