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В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:00 06.05.2025 (обновлено: 12:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/menyu-2015235244.html
В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы
В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы
"Фронтовое меню" с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:00:00+03:00
2025-05-06T12:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ржд
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Фронтовое меню" с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к основному в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщили РИА Новости в компании. "В преддверии Дня Победы в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также "фронтовое меню", - сообщили в РЖД. Пассажиры могут заказать щи фронтовые, макароны по-флотски, гречневую или перловую кашу солдатскую, пирог с гречей и луком и другие блюда. Всё это будет в меню до 15 мая. Будут блюда из "фронтового меню" 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах "Сапсан". "В дополнительном специальном тематическом меню вагонов-бистро будут доступны перловая каша с тушёнкой и пирожное картошка", - рассказали в РЖД. В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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общество, россия, ржд, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, РЖД, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы

В поездах дальнего следования РЖД ко Дню Победы появилось "фронтовое меню"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводница скоростного международного поезда "Ласточка" Москва – Минск, брендированного к 80-летию Победы, на Белорусском вокзале в Москве
Проводница скоростного международного поезда Ласточка Москва – Минск, брендированного к 80-летию Победы, на Белорусском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проводница скоростного международного поезда "Ласточка" Москва – Минск, брендированного к 80-летию Победы, на Белорусском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Фронтовое меню" с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к основному в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщили РИА Новости в компании.
"В преддверии Дня Победы в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также "фронтовое меню", - сообщили в РЖД.
© Фото : пресс-служба РЖДЩи фронтовые
Щи фронтовые - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба РЖД
Щи фронтовые
Пассажиры могут заказать щи фронтовые, макароны по-флотски, гречневую или перловую кашу солдатскую, пирог с гречей и луком и другие блюда. Всё это будет в меню до 15 мая.
Будут блюда из "фронтового меню" 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах "Сапсан".
"В дополнительном специальном тематическом меню вагонов-бистро будут доступны перловая каша с тушёнкой и пирожное картошка", - рассказали в РЖД.
В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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