В поездах РЖД появилось "Фронтовое меню" в преддверии Дня Победы
В поездах дальнего следования РЖД ко Дню Победы появилось "фронтовое меню"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводница скоростного международного поезда "Ласточка" Москва – Минск, брендированного к 80-летию Победы, на Белорусском вокзале в Москве
Проводница скоростного международного поезда "Ласточка" Москва – Минск, брендированного к 80-летию Победы, на Белорусском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Фронтовое меню" с солдатской кашей, макаронами по-флотски, пирогом с гречей и луком появилось в поездах дальнего следования холдинга РЖД в дополнение к основному в преддверии празднования 80-летия Победы, сообщили РИА Новости в компании.
"В преддверии Дня Победы в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов дальнего следования холдинга РЖД наряду с традиционным меню, включающим завтраки, горячие блюда, напитки и десерты, а также вегетарианские и детские рационы, действует также "фронтовое меню", - сообщили в РЖД.
© Фото : пресс-служба РЖДЩи фронтовые
© Фото : пресс-служба РЖД
Щи фронтовые
Пассажиры могут заказать щи фронтовые, макароны по-флотски, гречневую или перловую кашу солдатскую, пирог с гречей и луком и другие блюда. Всё это будет в меню до 15 мая.
Будут блюда из "фронтового меню" 9 и 10 мая и в высокоскоростных поездах "Сапсан".
"В дополнительном специальном тематическом меню вагонов-бистро будут доступны перловая каша с тушёнкой и пирожное картошка", - рассказали в РЖД.
В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.