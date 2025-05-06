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Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате - РИА Новости, 06.05.2025
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:46 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/melnichenko-2015393205.html
Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате
Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате - РИА Новости, 06.05.2025
Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в райцентре Наровчат в преддверии Дня Победы, сообщила... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T20:46:00+03:00
2025-05-06T20:46:00+03:00
пензенская область
пензенская область
россия
олег мельниченко
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕНЗА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в райцентре Наровчат в преддверии Дня Победы, сообщила пресс-служба правительства региона. "Советские солдаты, в том числе наши с вами отцы, деды и прадеды, не дали немецкому сапогу ступить на пензенскую землю. Триста тысяч жителей Пензенской области сражались с фашистами на всех фронтах. Сто девяносто тысяч человек не вернулись домой с войны. Двенадцать наших Героев Советского Союза были наровчатцами, их имена увековечены на этом мемориале", - сказал на церемонии Мельниченко, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что Вечный огонь зажгли в Наровчате у мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие представители трудовых коллективов, юнармейцы, кадеты, ветераны боевых действий. "К 80-летию Великой Победы "Газпром" реализует всероссийскую акцию "Храним огонь Победы". Ее главным моментом стало одновременное зажжение сегодня 80 Вечных огней в разных регионах России. Горжусь, что в этот почетный список попал Наровчат, где к сетевому газу подключили мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Отсюда на фронт было призвано почти 8,5 тысяч человек, из них домой не вернулись более 3 тысяч... Хранить память о наших фронтовиках и передавать ее новым поколениям - наш священный долг", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что вместе с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Игорем Борисовым возложил цветы к мемориалу.
https://ria.ru/20250501/sotrudnichestvo-2014569159.html
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пензенская область, россия, олег мельниченко, 80-летие победы в великой отечественной войне
Пензенская область, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате

Олег Мельниченко поучаствовал в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в райцентре Наровчат в преддверии Дня Победы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Советские солдаты, в том числе наши с вами отцы, деды и прадеды, не дали немецкому сапогу ступить на пензенскую землю. Триста тысяч жителей Пензенской области сражались с фашистами на всех фронтах. Сто девяносто тысяч человек не вернулись домой с войны. Двенадцать наших Героев Советского Союза были наровчатцами, их имена увековечены на этом мемориале", - сказал на церемонии Мельниченко, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что Вечный огонь зажгли в Наровчате у мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие представители трудовых коллективов, юнармейцы, кадеты, ветераны боевых действий.
"К 80-летию Великой Победы "Газпром" реализует всероссийскую акцию "Храним огонь Победы". Ее главным моментом стало одновременное зажжение сегодня 80 Вечных огней в разных регионах России. Горжусь, что в этот почетный список попал Наровчат, где к сетевому газу подключили мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Отсюда на фронт было призвано почти 8,5 тысяч человек, из них домой не вернулись более 3 тысяч... Хранить память о наших фронтовиках и передавать ее новым поколениям - наш священный долг", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что вместе с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Игорем Борисовым возложил цветы к мемориалу.
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Пензенская областьПензенская областьРоссияОлег Мельниченко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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