https://ria.ru/20250506/melnichenko-2015393205.html

Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате

Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате - РИА Новости, 06.05.2025

Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Наровчате

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в райцентре Наровчат в преддверии Дня Победы, сообщила... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:46:00+03:00

2025-05-06T20:46:00+03:00

2025-05-06T20:46:00+03:00

пензенская область

пензенская область

россия

олег мельниченко

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕНЗА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в райцентре Наровчат в преддверии Дня Победы, сообщила пресс-служба правительства региона. "Советские солдаты, в том числе наши с вами отцы, деды и прадеды, не дали немецкому сапогу ступить на пензенскую землю. Триста тысяч жителей Пензенской области сражались с фашистами на всех фронтах. Сто девяносто тысяч человек не вернулись домой с войны. Двенадцать наших Героев Советского Союза были наровчатцами, их имена увековечены на этом мемориале", - сказал на церемонии Мельниченко, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что Вечный огонь зажгли в Наровчате у мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие представители трудовых коллективов, юнармейцы, кадеты, ветераны боевых действий. "К 80-летию Великой Победы "Газпром" реализует всероссийскую акцию "Храним огонь Победы". Ее главным моментом стало одновременное зажжение сегодня 80 Вечных огней в разных регионах России. Горжусь, что в этот почетный список попал Наровчат, где к сетевому газу подключили мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Отсюда на фронт было призвано почти 8,5 тысяч человек, из них домой не вернулись более 3 тысяч... Хранить память о наших фронтовиках и передавать ее новым поколениям - наш священный долг", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что вместе с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Пенза" Игорем Борисовым возложил цветы к мемориалу.

https://ria.ru/20250501/sotrudnichestvo-2014569159.html

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пензенская область, россия, олег мельниченко, 80-летие победы в великой отечественной войне