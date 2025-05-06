Рейтинг@Mail.ru
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/mat-2015294631.html
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной - РИА Новости, 06.05.2025
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной
Мать троих мальчиков признали виновной в гибели своих детей во время пожара в деревянном доме в посёлке в Пермском крае, женщине назначили 1,5 года... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:23:00+03:00
2025-05-06T15:23:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
уральский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19d7511576b04da21a7f70d6d4b456cc.jpg
ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Мать троих мальчиков признали виновной в гибели своих детей во время пожара в деревянном доме в посёлке в Пермском крае, женщине назначили 1,5 года колонии-поселения по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону. В октябре 2024 года краевые власти сообщили, что в поселке Уральский в Нытвенском округе сгорела квартира и произошло частичное обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме. Во время пожара погибли трое мальчиков. Позднее следователи установили, что их 26-летняя мать ночью ушла из квартиры и оставила в кладовке непотушенную сигарету. Женщине была вменена статья о причинении детям смерти по неосторожности. "В результате грубого нарушения правил пожарной безопасности, допущенного женщиной, в квартире произошло возгорание. Находившимся там без присмотра матери 3 малолетним мальчикам спастись не удалось… Женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. Отбывать срок она будет в колонии-поселении. Также пермячку оправили на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
https://ria.ru/20250306/primore-2003337277.html
пермский край
россия
уральский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f16db2efc2558bed7f9adef211638890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, уральский
Происшествия, Пермский край, Россия, Уральский
Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной

В Пермском крае женщине дали 1,5 года колонии за гибель троих детей при пожаре

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Мать троих мальчиков признали виновной в гибели своих детей во время пожара в деревянном доме в посёлке в Пермском крае, женщине назначили 1,5 года колонии-поселения по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону.
В октябре 2024 года краевые власти сообщили, что в поселке Уральский в Нытвенском округе сгорела квартира и произошло частичное обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме. Во время пожара погибли трое мальчиков. Позднее следователи установили, что их 26-летняя мать ночью ушла из квартиры и оставила в кладовке непотушенную сигарету. Женщине была вменена статья о причинении детям смерти по неосторожности.
"В результате грубого нарушения правил пожарной безопасности, допущенного женщиной, в квартире произошло возгорание. Находившимся там без присмотра матери 3 малолетним мальчикам спастись не удалось… Женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отбывать срок она будет в колонии-поселении.
Также пермячку оправили на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Жителя Приморья будут судить за гибель его детей из-за гирлянды
6 марта, 08:24
 
ПроисшествияПермский крайРоссияУральский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала