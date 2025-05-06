https://ria.ru/20250506/mat-2015294631.html

Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной

Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной - РИА Новости, 06.05.2025

Мать троих детей, погибших при пожаре в Пермском крае, признали виновной

Мать троих мальчиков признали виновной в гибели своих детей во время пожара в деревянном доме в посёлке в Пермском крае, женщине назначили 1,5 года... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:23:00+03:00

2025-05-06T15:23:00+03:00

2025-05-06T15:23:00+03:00

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Мать троих мальчиков признали виновной в гибели своих детей во время пожара в деревянном доме в посёлке в Пермском крае, женщине назначили 1,5 года колонии-поселения по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК РФ по региону. В октябре 2024 года краевые власти сообщили, что в поселке Уральский в Нытвенском округе сгорела квартира и произошло частичное обрушение кровли в деревянном восьмиквартирном доме. Во время пожара погибли трое мальчиков. Позднее следователи установили, что их 26-летняя мать ночью ушла из квартиры и оставила в кладовке непотушенную сигарету. Женщине была вменена статья о причинении детям смерти по неосторожности. "В результате грубого нарушения правил пожарной безопасности, допущенного женщиной, в квартире произошло возгорание. Находившимся там без присмотра матери 3 малолетним мальчикам спастись не удалось… Женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. Отбывать срок она будет в колонии-поселении. Также пермячку оправили на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

https://ria.ru/20250306/primore-2003337277.html

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происшествия, пермский край, россия, уральский