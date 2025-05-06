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Мадуро раскритиковал отсутствие ООН в деле удерживаемого в США ребенка
Мадуро раскритиковал отсутствие ООН в деле удерживаемого в США ребенка - РИА Новости, 06.05.2025
Мадуро раскритиковал отсутствие ООН в деле удерживаемого в США ребенка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей телепередаче "С Мадуро +" подверг критике молчание Совета по правам человека ООН в деле двухлетней венесуэльской... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:28:00+03:00
2025-05-06T04:28:00+03:00
2025-05-06T04:28:00+03:00
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КАРАКАС, 6 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей телепередаче "С Мадуро +" подверг критике молчание Совета по правам человека ООН в деле двухлетней венесуэльской девочки, которую удерживают в США после депортации её родителей. "Где находится Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека? Где Совет по правам человека ООН? Их трусливое отсутствие бросается в глаза", — заявил Мадуро. Правительство Венесуэлы 28 апреля обвинило американские власти в похищении двухлетней гражданки страны Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь и потребовало её немедленного возвращения. В Каракасе указали, что девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре. Это действие венесуэльские власти назвали "современным аналогом поездов смерти времён Второй мировой войны".
https://ria.ru/20250502/tramp-2014698752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, ООН
Мадуро раскритиковал отсутствие ООН в деле удерживаемого в США ребенка
Мадуро назвал молчание ООН по делу двухлетней девочки трусливым