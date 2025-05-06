https://ria.ru/20250506/lysovka-2015368837.html
В Минобороны рассказали о значении Лысовки, освобожденной в ДНР, для ВСУ
В Минобороны рассказали о значении Лысовки, освобожденной в ДНР, для ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025
В Минобороны рассказали о значении Лысовки, освобожденной в ДНР, для ВСУ
Освобождённый военнослужащими российской группировки "Центр" населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике имел для противника стратегическое... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:45:00+03:00
2025-05-06T18:45:00+03:00
2025-05-06T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Освобождённый военнослужащими российской группировки "Центр" населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике имел для противника стратегическое значение, сообщили в Минобороны РФ. Об освобождении Лысовки в ДНР военное ведомство сообщило во вторник. "Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" успешно завершили операцию по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике. Этот район имел важное стратегическое значение для противника, представляя собой мощный укрепрайон с развитой системой обороны", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, штурмовым подразделениям, освобождавшим населённый пункт, пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника, который использовал все доступные средства для удержания позиций. Противник вёл массированные обстрелы из ствольной артиллерии и кассетными боеприпасами, а также постоянно атаковал дронами. Несмотря на это, российские военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки. Особую сложность представляло преодоление мощного радиоэлектронного противодействия (РЭБ) противника, которое серьёзно затрудняло работу подразделений БПЛА и ударных дронов, отметили в МО РФ. "В ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "баба Яга". Умелое применение собственных ударных БПЛА и артиллерии позволило подавить огневые точки противника и расчистить путь для наступления штурмовых групп. Противник, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, был вынужден отступить, понеся серьёзные потери", - рассказали в российском ведомстве. Освобождение Лысовки стало возможным благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих группировки войск "Центр", которые продолжают выполнять поставленные задачи, демонстрируя превосходство над противником как в тактике, так и в боевой выучке, подчеркнули в Минобороны.
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В Минобороны рассказали о значении Лысовки, освобожденной в ДНР, для ВСУ
Минобороны: освобожденная в ДНР Лысовка имела стратегическое значение для ВСУ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Освобождённый военнослужащими российской группировки "Центр" населённый пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике имел для противника стратегическое значение, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Лысовки в ДНР
военное ведомство сообщило во вторник.
"Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" успешно завершили операцию по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике. Этот район имел важное стратегическое значение для противника, представляя собой мощный укрепрайон с развитой системой обороны", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, штурмовым подразделениям, освобождавшим населённый пункт, пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника, который использовал все доступные средства для удержания позиций.
Противник вёл массированные обстрелы из ствольной артиллерии и кассетными боеприпасами, а также постоянно атаковал дронами. Несмотря на это, российские военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки. Особую сложность представляло преодоление мощного радиоэлектронного противодействия (РЭБ) противника, которое серьёзно затрудняло работу подразделений БПЛА и ударных дронов, отметили в МО РФ
.
"В ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "баба Яга". Умелое применение собственных ударных БПЛА и артиллерии позволило подавить огневые точки противника и расчистить путь для наступления штурмовых групп. Противник, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, был вынужден отступить, понеся серьёзные потери", - рассказали в российском ведомстве.
Освобождение Лысовки стало возможным благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих группировки войск "Центр", которые продолжают выполнять поставленные задачи, демонстрируя превосходство над противником как в тактике, так и в боевой выучке, подчеркнули в Минобороны.