https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015396309.html

Завтра войны не будет, заявил Лукашенко

Завтра войны не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2025

Завтра войны не будет, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что войны завтра не будет. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:16:00+03:00

2025-05-06T21:16:00+03:00

2025-05-06T21:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg

МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что войны завтра не будет. "Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет", - сказал он, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Лукашенко, Запад хочет "подмять" нашу память о Великой Отечественной войне. "Поэтому мы должны четко понимать, если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны", - отметил белорусский лидер. Поэтому, считает президент Белоруссии, с молодежью надо проводить системную работу.

https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне