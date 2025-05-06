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Завтра войны не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:16 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015396309.html
Завтра войны не будет, заявил Лукашенко
Завтра войны не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2025
Завтра войны не будет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что войны завтра не будет. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:16:00+03:00
2025-05-06T21:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что войны завтра не будет. "Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет", - сказал он, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Лукашенко, Запад хочет "подмять" нашу память о Великой Отечественной войне. "Поэтому мы должны четко понимать, если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны", - отметил белорусский лидер. Поэтому, считает президент Белоруссии, с молодежью надо проводить системную работу.
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
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белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Завтра войны не будет, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что войны завтра не будет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что войны завтра не будет.
«
"Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет", - сказал он, выступая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По словам Лукашенко, Запад хочет "подмять" нашу память о Великой Отечественной войне.
"Поэтому мы должны четко понимать, если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны", - отметил белорусский лидер.
Поэтому, считает президент Белоруссии, с молодежью надо проводить системную работу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелоруссияАлександр Лукашенко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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