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Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:02 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны
Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2025
Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в истории Великой Отечественной войны скрыты уроки, которые помогают без иллюзий смотреть на настоящее и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T19:02:00+03:00
2025-05-06T19:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
германия
минск
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в истории Великой Отечественной войны скрыты уроки, которые помогают без иллюзий смотреть на настоящее и будущее. "Восемьдесят лет назад внимание всего человечества было приковано к Советскому Союзу – государству, сокрушившему фашистскую Германию… Мы не забыли спустя многие десятилетия. Празднуя День Победы, каждый год мы мысленно возвращаемся в прошлое – невыносимо болезненное и беспримерно героическое. В нём уроки, которые помогают нам смотреть на свою историю, своё настоящее и будущее. Смотреть без иллюзий", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что славянам, как и остальным "не арийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. "Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма", - сказал Лукашенко. Глава белорусского государства отметил, что приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения, задолго до июня 1941 года. "Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1132 дня. И спустя 80 лет масштаб потерь режущей болью отдаётся в нашем сердце. Говорят, более 28 миллионов советских граждан. Это абсолютно примерное число на сегодняшний день. Реальное гораздо больше", - сказал президент Белоруссии. Он отметил, что еще не все могилы погибших найдены в Белоруссии и России, уже "не говоря о тех странах, власти которых ведут другую статистику: вскрывают, уничтожают и прячут следы преступлений нацистов". "С учётом вскрытых новых захоронений массово убитых людей на территории республики в годы Великой Отечественной войны мы говорим о каждом третьем, но, боюсь, когда-нибудь скажем о каждом втором", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что урок усвоен.
https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015370659.html
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белоруссия, германия, минск, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Германия, Минск, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны

Лукашенко: в истории ВОВ скрыты уроки, помогающие без иллюзий смотреть в будущее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в истории Великой Отечественной войны скрыты уроки, которые помогают без иллюзий смотреть на настоящее и будущее.
«
"Восемьдесят лет назад внимание всего человечества было приковано к Советскому Союзу – государству, сокрушившему фашистскую Германию… Мы не забыли спустя многие десятилетия. Празднуя День Победы, каждый год мы мысленно возвращаемся в прошлое – невыносимо болезненное и беспримерно героическое. В нём уроки, которые помогают нам смотреть на свою историю, своё настоящее и будущее. Смотреть без иллюзий", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко
5 мая, 12:38
Он подчеркнул, что славянам, как и остальным "не арийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. "Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения, задолго до июня 1941 года. "Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1132 дня. И спустя 80 лет масштаб потерь режущей болью отдаётся в нашем сердце. Говорят, более 28 миллионов советских граждан. Это абсолютно примерное число на сегодняшний день. Реальное гораздо больше", - сказал президент Белоруссии.
Он отметил, что еще не все могилы погибших найдены в Белоруссии и России, уже "не говоря о тех странах, власти которых ведут другую статистику: вскрывают, уничтожают и прячут следы преступлений нацистов". "С учётом вскрытых новых захоронений массово убитых людей на территории республики в годы Великой Отечественной войны мы говорим о каждом третьем, но, боюсь, когда-нибудь скажем о каждом втором", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что урок усвоен.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Вчера, 18:58
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелоруссияГерманияМинскАлександр Лукашенко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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