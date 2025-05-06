Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны
Лукашенко: в истории ВОВ скрыты уроки, помогающие без иллюзий смотреть в будущее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в истории Великой Отечественной войны скрыты уроки, которые помогают без иллюзий смотреть на настоящее и будущее.
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"Восемьдесят лет назад внимание всего человечества было приковано к Советскому Союзу – государству, сокрушившему фашистскую Германию… Мы не забыли спустя многие десятилетия. Празднуя День Победы, каждый год мы мысленно возвращаемся в прошлое – невыносимо болезненное и беспримерно героическое. В нём уроки, которые помогают нам смотреть на свою историю, своё настоящее и будущее. Смотреть без иллюзий", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Он подчеркнул, что славянам, как и остальным "не арийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. "Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма", - сказал Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения, задолго до июня 1941 года. "Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1132 дня. И спустя 80 лет масштаб потерь режущей болью отдаётся в нашем сердце. Говорят, более 28 миллионов советских граждан. Это абсолютно примерное число на сегодняшний день. Реальное гораздо больше", - сказал президент Белоруссии.
Он отметил, что еще не все могилы погибших найдены в Белоруссии и России, уже "не говоря о тех странах, власти которых ведут другую статистику: вскрывают, уничтожают и прячут следы преступлений нацистов". "С учётом вскрытых новых захоронений массово убитых людей на территории республики в годы Великой Отечественной войны мы говорим о каждом третьем, но, боюсь, когда-нибудь скажем о каждом втором", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что урок усвоен.