https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015370659.html
Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко
Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2025
Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад неизлечимо страдает недугом собственного превосходства. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:58:00+03:00
2025-05-06T18:58:00+03:00
2025-05-06T18:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
белоруссия
минск
западная европа
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад неизлечимо страдает недугом собственного превосходства. "Великая Отечественная война далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Под ширмой религиозных и идеологических расхождений к нам, белорусам, и через нас тогда и столетиями раньше шли "освобождать" обширные и богатые ресурсами земли. Освобождать от нас. Под свои народы. Под будущее без славянского мира. Нас даже как колонию не рассматривали. Это был геноцид. Хладнокровный и циничный", - сказал Лукашенко. Он добавил, что последний поход объединенной свастикой Западной Европы на восток по своей жестокости превзошел все известные в истории войны, но масштаб всенародного сопротивления поверг противника в шок. "Беларусь понесла невосполнимые потери. Но мы помним: наши герои ушли, чтобы мы, следующие поколения, никогда не познали боль утрат и горе. Они ушли, чтобы мы могли родиться. Чтобы мы жили", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что современная Белоруссия помнит этот подвиг. "И Беларусь сражалась. Сражалась на фронте, в партизанских отрядах и подполье. Мы знаем, что живем на непокоренной земле. Не было ни дня, чтобы враг чувствовал себя здесь хозяином: в него стреляли руины, леса, болота, овраги и подвалы", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250506/belorussiya-2015368680.html
https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html
белоруссия
минск
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:72:2047:1608_1920x0_80_0_0_d0e7fa61f5126781aee923500c0f217a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, западная европа, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Белоруссия, Минск, Западная Европа, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко
Лукашенко: Запад неизлечимо страдает недугом собственного превосходства