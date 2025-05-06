https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015370659.html

Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко

Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 06.05.2025

Запад страдает недугом превосходства, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад неизлечимо страдает недугом собственного превосходства. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:58:00+03:00

2025-05-06T18:58:00+03:00

2025-05-06T18:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

белоруссия

минск

западная европа

александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад неизлечимо страдает недугом собственного превосходства. "Великая Отечественная война далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Под ширмой религиозных и идеологических расхождений к нам, белорусам, и через нас тогда и столетиями раньше шли "освобождать" обширные и богатые ресурсами земли. Освобождать от нас. Под свои народы. Под будущее без славянского мира. Нас даже как колонию не рассматривали. Это был геноцид. Хладнокровный и циничный", - сказал Лукашенко. Он добавил, что последний поход объединенной свастикой Западной Европы на восток по своей жестокости превзошел все известные в истории войны, но масштаб всенародного сопротивления поверг противника в шок. "Беларусь понесла невосполнимые потери. Но мы помним: наши герои ушли, чтобы мы, следующие поколения, никогда не познали боль утрат и горе. Они ушли, чтобы мы могли родиться. Чтобы мы жили", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что современная Белоруссия помнит этот подвиг. "И Беларусь сражалась. Сражалась на фронте, в партизанских отрядах и подполье. Мы знаем, что живем на непокоренной земле. Не было ни дня, чтобы враг чувствовал себя здесь хозяином: в него стреляли руины, леса, болота, овраги и подвалы", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250506/belorussiya-2015368680.html

https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html

белоруссия

минск

западная европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, западная европа, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне