https://ria.ru/20250506/lotereya-2015200526.html

Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша - РИА Новости, 06.05.2025

Пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша

Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:32:00+03:00

2025-05-06T08:32:00+03:00

2025-05-06T11:15:00+03:00

общество

столото

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Многодетная мать из Дагестана, которая уже 20 лет работает пекарем, стала лотерейным мультимиллионером, купив билет за минуту до начала розыгрыша, она выиграла почти 43 миллиона рублей в лотерею "Рапидо Ультра", сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "В начале этого года, 4 января, за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража лотереи "Рапидо Ультра" жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз — 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни", — рассказали в компании. Там добавили, что Эльмира — пекарь с 20-летним опытом. "Работает много, порой в несколько смен, и ценит важность своего дела. Много сил и времени Эльмира с мужем направляют на воспитание и всестороннее развитие своих четверых детей, трое из которых — школьники. Выигранные средства семья планирует направить на покупку новой квартиры", — сообщили в "Столото". Женщина рассказала, что "после покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет". "Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон. Потом снова посмотрела на сумму, подумала, неужели я ее выиграла!" — передают в компании рассказ победительницы. По словам Эльмиры, ее муж сначала не поверил, что она выиграла в лотерею. Она также призналась, что пока и сама не до конца осознала, "неужели такое бывает".

https://ria.ru/20250422/lotereya-2012729569.html

https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html

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общество, столото