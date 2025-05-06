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Украинские военные прошлись по навозу на параде в Лондоне
Украинские военные прошлись по навозу на параде в Лондоне - РИА Новости, 06.05.2025
Украинские военные прошлись по навозу на параде в Лондоне
Украинским военнослужащим, принимавшим участие в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, пришлось промаршировать по конскому навозу,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:32:00+03:00
2025-05-06T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинским военнослужащим, принимавшим участие в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, пришлось промаршировать по конскому навозу, следует из видео, которым поделился RT.В начале парадной колонны следовали кавалеристы, за ними — пешие колонны. Десяток украинских военных, маршируя не в ногу, прошли прямо по конскому навозу. Подобная участь постигла и остальных участников парада.Кроме того, для парада подобрали украинский флаг неправильной длины, в результате чего символ государства практически волочился по земле.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя лондонский парад, британские власти позвали туда ВСУ от отчаяния и безнадеги, осознав невозможность победить Россию. По ее словам, они решили провести по Трафальгарской площади настоящих нацистов — вооруженных британским оружием террористов и боевиков.
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Украинцы маршируют по навозу в центре Лондона
Десять украинских военных промаршировали по центру Лондона в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Лошади британских кавалеристов, кажется, о чем-то догадались и оставили «памятный подарочек» украинским гостям. По данным СМИ, украинские солдаты, принявшие участие в параде, проходят подготовку в Великобритании.
2025-05-06T02:32
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в мире, лондон, украина, вооруженные силы украины
В мире, Лондон, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские военные прошлись по навозу на параде в Лондоне
Украинские военные промаршировали по конскому навозу в Лондоне