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В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования - РИА Новости, 06.05.2025
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11:39 06.05.2025 (обновлено: 11:40 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/lobnja-2015223952.html
В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования
В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования - РИА Новости, 06.05.2025
В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования
Учеников и персонал средней общеобразовательной школы в подмосковной Лобне эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", идет проверка помещений здания,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:39:00+03:00
2025-05-06T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Учеников и персонал средней общеобразовательной школы в подмосковной Лобне эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", идет проверка помещений здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" школы №10 на Лобненском бульваре", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на время проверки из здания были эвакуированы все ученики и персонал учебного заведения. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html
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происшествия, лобня, россия
Происшествия, Лобня, Россия
В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования

В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за анонимной угрозы "минирования"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Учеников и персонал средней общеобразовательной школы в подмосковной Лобне эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", идет проверка помещений здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" школы №10 на Лобненском бульваре", - сказал собеседник агентства.
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7 апреля, 17:36
Он добавил, что на время проверки из здания были эвакуированы все ученики и персонал учебного заведения.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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