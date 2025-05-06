https://ria.ru/20250506/lobnja-2015223952.html

В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования

В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования - РИА Новости, 06.05.2025

В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования

Учеников и персонал средней общеобразовательной школы в подмосковной Лобне эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", идет проверка помещений здания,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:39:00+03:00

2025-05-06T11:39:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Учеников и персонал средней общеобразовательной школы в подмосковной Лобне эвакуировали из-за анонимной угрозы "минирования", идет проверка помещений здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" школы №10 на Лобненском бульваре", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на время проверки из здания были эвакуированы все ученики и персонал учебного заведения. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250407/detsad-2009869748.html

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происшествия, лобня, россия