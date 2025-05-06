При атаке израильского БПЛА по Ливану погиб один человек
При атаке израильского БПЛА по автомобилю в ливанском Кфар Румане погиб человек
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 мая - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал автомобиль в городе Кфар Руман на юге Ливана, один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения, сообщил РИА Новости источник в службе ливанской скорой помощи.
"Израильский дрон выпустил управляемую ракету по автомобилю в районе университета города Кфар Руман в округе Набатия. Один человек погиб, еще один - гражданин Сирии, случайно оказавшийся рядом, - получил серьезные ранения и был доставлен в больницу", - рассказал собеседник агентства.
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Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности поступающие со стороны движения "Хезболлах".