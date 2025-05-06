https://ria.ru/20250506/livan-2015175124.html

Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах"

Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах" - РИА Новости, 06.05.2025

Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ходе ударов по Ливану атаковала объект по производству и хранения вооружения ливанского движения... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:02:00+03:00

2025-05-06T01:02:00+03:00

2025-05-06T01:02:00+03:00

в мире

ливан

бекаа

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973698975_0:614:720:1019_1920x0_80_0_0_70a0298ad73f0b3c8775a0d972ec608d.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ходе ударов по Ливану атаковала объект по производству и хранения вооружения ливанского движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке страны. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщало, что самолеты израильских ВВС атаковали район Аш-Шаара, прилегающий к населенному пункту Джанта в долине Бекаа, на ливано-сирийской границе. "Недавно армия Израиля атаковала террористическую инфраструктуру на территории стратегического объекта по производству и хранению оружия "Хезболлах" в области Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении армии. Отмечается, что ЦАХАЛ "обнаружил попытки" "Хезболлах" возобновить деятельность на объекте. Согласно заявлению армии, ЦАХАЛ также атаковал объекты военной инфраструктуры движения в муниципалитете Шрифа на юге Ливана. Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные. Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболлах" активизировало фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности со стороны "Хезболлах".

https://ria.ru/20250505/ssha-2015168088.html

https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html

ливан

бекаа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году