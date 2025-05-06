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Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах" - РИА Новости, 06.05.2025
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01:02 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/livan-2015175124.html
Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах"
Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах" - РИА Новости, 06.05.2025
Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ходе ударов по Ливану атаковала объект по производству и хранения вооружения ливанского движения... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T01:02:00+03:00
2025-05-06T01:02:00+03:00
в мире
ливан
бекаа
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ходе ударов по Ливану атаковала объект по производству и хранения вооружения ливанского движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке страны. Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщало, что самолеты израильских ВВС атаковали район Аш-Шаара, прилегающий к населенному пункту Джанта в долине Бекаа, на ливано-сирийской границе. "Недавно армия Израиля атаковала террористическую инфраструктуру на территории стратегического объекта по производству и хранению оружия "Хезболлах" в области Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении армии. Отмечается, что ЦАХАЛ "обнаружил попытки" "Хезболлах" возобновить деятельность на объекте. Согласно заявлению армии, ЦАХАЛ также атаковал объекты военной инфраструктуры движения в муниципалитете Шрифа на юге Ливана. Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные. Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболлах" активизировало фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности со стороны "Хезболлах".
https://ria.ru/20250505/ssha-2015168088.html
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в мире, ливан, бекаа, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Бекаа, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля заявила об атаке на объект по производству оружия "Хезболлах"

ЦАХАЛ атаковала объект по производству и хранению оружия Хезболлах в Ливане

© Фото : соцсетиДым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в ходе ударов по Ливану атаковала объект по производству и хранения вооружения ливанского движения "Хезболлах" в долине Бекаа на востоке страны.
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщало, что самолеты израильских ВВС атаковали район Аш-Шаара, прилегающий к населенному пункту Джанта в долине Бекаа, на ливано-сирийской границе.
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"Недавно армия Израиля атаковала террористическую инфраструктуру на территории стратегического объекта по производству и хранению оружия "Хезболлах" в области Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении армии.
Отмечается, что ЦАХАЛ "обнаружил попытки" "Хезболлах" возобновить деятельность на объекте. Согласно заявлению армии, ЦАХАЛ также атаковал объекты военной инфраструктуры движения в муниципалитете Шрифа на юге Ливана.
Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболлах" активизировало фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлен до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности со стороны "Хезболлах".
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В миреЛиванБекааИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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