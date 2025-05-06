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В МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении блогера Михаила Литвина
В МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении блогера Михаила Литвина - РИА Новости, 06.05.2025
В МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении блогера Михаила Литвина
Блогер Михаил Литвин, который якобы незаконно получил военный билет благодаря фиктивному обучению в Московском государственном техническом университете им... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:20:00+03:00
2025-05-06T12:20:00+03:00
2025-05-06T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Блогер Михаил Литвин, который якобы незаконно получил военный билет благодаря фиктивному обучению в Московском государственном техническом университете им. Баумана, не числился в вузе и не проживал в общежитии при высшем учебном заведении, сообщили РИА Новости в МГТУ им. Баумана. Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию, что Михаил Литвин для получения военного билета оформил временную регистрацию в общежитии МГТУ им. Баумана. Уточняется, что блогер в данном вузе не учился и в общежитии не был. "Он (Михаил Литвин - ред.) не был зарегистрирован в общежитии (тогда конкретно писали про общежитие в Измайлово). Студента такого у нас не было", - рассказали в университете. В апреле глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку информации о покупке военного билета блогером Михаилом Литвиным.
https://rsport.ria.ru/20241014/litvin-1977929658.html
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екатерина мизулина, лига безопасного интернета, происшествия
Шоубиз, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Происшествия
В МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении блогера Михаила Литвина
МГТУ имени Баумана: блогер Литвин не учился и не проживал в общежитии