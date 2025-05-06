https://ria.ru/20250506/lipetsk-2015284082.html

Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке

Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке - РИА Новости, 06.05.2025

Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке

Более 200 жителей и гостей Липецка приняли участие в общероссийской акции "Катюша", они хором исполнили одноименную песню, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:36:00+03:00

2025-05-06T14:36:00+03:00

2025-05-06T14:36:00+03:00

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Более 200 жителей и гостей Липецка приняли участие в общероссийской акции "Катюша", они хором исполнили одноименную песню, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, акция, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной Войне, объединила в сводный хор более 200 липчан, гостей из Беларуси, а также участников специальной военной операции. Аккомпанировал хору заслуженный оркестр русских народных инструментов Липецкой области. "Патриотические акции, которые объединяют людей разных поколений, играют ключевую роль в воспитании настоящих граждан своей страны. Это не только про гордость за прошлое, но и про желание быть вместе, разделять одни и те же ценности и идеалы в настоящем, чтобы сохранить их ради светлого будущего", – прокомментировал Артамонов. Флешмоб "Катюша" стартовал три года назад на Сахалине, акция стала традиционной и сейчас в ней участвуют не только россияне, но и жители зарубежных стран.

https://ria.ru/20250505/eksport-2015055286.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов