https://ria.ru/20250506/lipetsk-2015284082.html
Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке
Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке - РИА Новости, 06.05.2025
Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке
Более 200 жителей и гостей Липецка приняли участие в общероссийской акции "Катюша", они хором исполнили одноименную песню, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:36:00+03:00
2025-05-06T14:36:00+03:00
2025-05-06T14:36:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Более 200 жителей и гостей Липецка приняли участие в общероссийской акции "Катюша", они хором исполнили одноименную песню, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, акция, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной Войне, объединила в сводный хор более 200 липчан, гостей из Беларуси, а также участников специальной военной операции. Аккомпанировал хору заслуженный оркестр русских народных инструментов Липецкой области. "Патриотические акции, которые объединяют людей разных поколений, играют ключевую роль в воспитании настоящих граждан своей страны. Это не только про гордость за прошлое, но и про желание быть вместе, разделять одни и те же ценности и идеалы в настоящем, чтобы сохранить их ради светлого будущего", – прокомментировал Артамонов. Флешмоб "Катюша" стартовал три года назад на Сахалине, акция стала традиционной и сейчас в ней участвуют не только россияне, но и жители зарубежных стран.
https://ria.ru/20250505/eksport-2015055286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Артамонов: свыше 200 человек спели хором "Катюшу" в Липецке
Артамонов: акция "Катюша" объединила в Липецке свыше 200 человек
ЛИПЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Более 200 жителей и гостей Липецка приняли участие в общероссийской акции "Катюша", они хором исполнили одноименную песню, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, акция, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной Войне, объединила в сводный хор более 200 липчан, гостей из Беларуси, а также участников специальной военной операции. Аккомпанировал хору заслуженный оркестр русских народных инструментов Липецкой области.
"Патриотические акции, которые объединяют людей разных поколений, играют ключевую роль в воспитании настоящих граждан своей страны. Это не только про гордость за прошлое, но и про желание быть вместе, разделять одни и те же ценности и идеалы в настоящем, чтобы сохранить их ради светлого будущего", – прокомментировал Артамонов.
Флешмоб "Катюша" стартовал три года назад на Сахалине, акция стала традиционной и сейчас в ней участвуют не только россияне, но и жители зарубежных стран.