https://ria.ru/20250506/lentochka-2015229761.html

Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки

Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки - РИА Новости, 06.05.2025

Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки

Более 13,5 тысячи георгиевских лент раздадут москвичам сотрудники столичного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:33:00+03:00

2025-05-06T11:33:00+03:00

2025-05-06T11:33:00+03:00

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максим ликсутов

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 13,5 тысячи георгиевских лент раздадут москвичам сотрудники столичного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сотрудники московского транспорта раздадут более 13,5 тысячи (георгиевских - ред.) лент", - говорится в сообщении. Отмечается, что получить георгиевскую ленточку можно на 15 стойках "Живое общение" в метро, на столичных автовокзалах, речных вокзалах, уличных парковках и не только. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина Транспортный комплекс столицы ежегодно участвует в праздновании Дня Победы. В этом году сотрудники Московского транспорта по традиции раздадут пассажирам георгиевские ленты - один из главных символов праздника. Их можно будет получить в метро, автобусах и электробусах, на автовокзалах, парковках, речных вокзалах и других транспортных объектах столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250424/lentochka-2013161468.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне