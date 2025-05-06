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Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки - РИА Новости, 06.05.2025
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11:33 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/lentochka-2015229761.html
Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки
Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки - РИА Новости, 06.05.2025
Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки
Более 13,5 тысячи георгиевских лент раздадут москвичам сотрудники столичного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:33:00+03:00
2025-05-06T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 13,5 тысячи георгиевских лент раздадут москвичам сотрудники столичного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Сотрудники московского транспорта раздадут более 13,5 тысячи (георгиевских - ред.) лент", - говорится в сообщении. Отмечается, что получить георгиевскую ленточку можно на 15 стойках "Живое общение" в метро, на столичных автовокзалах, речных вокзалах, уличных парковках и не только. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина Транспортный комплекс столицы ежегодно участвует в праздновании Дня Победы. В этом году сотрудники Московского транспорта по традиции раздадут пассажирам георгиевские ленты - один из главных символов праздника. Их можно будет получить в метро, автобусах и электробусах, на автовокзалах, парковках, речных вокзалах и других транспортных объектах столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, максим ликсутов , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сотрудники московского транспорта раздадут жителям георгиевские ленточки

Сотрудники московского транспорта раздадут более 13,5 тыс георгиевских ленточек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Георгиевская ленточка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 13,5 тысячи георгиевских лент раздадут москвичам сотрудники столичного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сотрудники московского транспорта раздадут более 13,5 тысячи (георгиевских - ред.) лент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получить георгиевскую ленточку можно на 15 стойках "Живое общение" в метро, на столичных автовокзалах, речных вокзалах, уличных парковках и не только.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина Транспортный комплекс столицы ежегодно участвует в праздновании Дня Победы. В этом году сотрудники Московского транспорта по традиции раздадут пассажирам георгиевские ленты - один из главных символов праздника. Их можно будет получить в метро, автобусах и электробусах, на автовокзалах, парковках, речных вокзалах и других транспортных объектах столицы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
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