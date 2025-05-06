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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и актуальные... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:48:00+03:00
2025-05-06T17:48:00+03:00
2025-05-06T17:59:00+03:00
ближний восток
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владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе беседы были также рассмотрены различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
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ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, израиль, в мире
Ближний Восток, Россия, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Израиль, В мире
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле
Кремль: Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке