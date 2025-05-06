https://ria.ru/20250506/kreml-2015347994.html

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и актуальные... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:48:00+03:00

2025-05-06T17:48:00+03:00

2025-05-06T17:59:00+03:00

ближний восток

россия

биньямин нетаньяху

владимир путин

израиль

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе беседы были также рассмотрены различные аспекты ситуации в ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250427/iran-2013740335.html

ближний восток

россия

израиль

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ближний восток, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, израиль, в мире