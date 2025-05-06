https://ria.ru/20250506/kreml-2015270370.html

Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны

Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны - РИА Новости, 06.05.2025

Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны

В Кремле переадресовали в Минобороны России вопрос о происходящем в Курской области. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:41:00+03:00

2025-05-06T13:41:00+03:00

2025-05-06T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле переадресовали в Минобороны России вопрос о происходящем в Курской области. "Эта тема связана непосредственно с ходом специальной военной операции. Здесь я рекомендую обращаться в министерство обороны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию из Telegram-каналов о якобы новых попытках ВСУ зайти в Курскую область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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2025

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россия, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины