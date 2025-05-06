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Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны
Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны - РИА Новости, 06.05.2025
Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны
В Кремле переадресовали в Минобороны России вопрос о происходящем в Курской области. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:41:00+03:00
2025-05-06T13:41:00+03:00
2025-05-06T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Кремле переадресовали в Минобороны России вопрос о происходящем в Курской области. "Эта тема связана непосредственно с ходом специальной военной операции. Здесь я рекомендую обращаться в министерство обороны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию из Telegram-каналов о якобы новых попытках ВСУ зайти в Курскую область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кремль переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны
Песков переадресовал вопрос о происходящем в Курской области в Минобороны