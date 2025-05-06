https://ria.ru/20250506/kreml-2015268247.html
Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле
Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.05.2025
Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле
Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:24:00+03:00
2025-05-06T13:24:00+03:00
2025-05-06T13:27:00+03:00
иран
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
день победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/putin-2015267415.html
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, день победы
Иран, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, День Победы
Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле
Кремль: президент Ирана Пезешкиан поздравил всех граждан России с Днем Победы