https://ria.ru/20250506/kreml-2015268247.html

Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле

Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.05.2025

Президент Ирана поздравил всех граждан России с 9 мая, заявили в Кремле

Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:24:00+03:00

2025-05-06T13:24:00+03:00

2025-05-06T13:27:00+03:00

иран

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Ирана также тепло поздравил Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/putin-2015267415.html

иран

россия

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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, день победы