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Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kreml-2015265855.html
Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия
Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия - РИА Новости, 06.05.2025
Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия
Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:18:00+03:00
2025-05-06T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков журналистам Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html
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россия, киев, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность
Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия

Песков: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков журналистам
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБезопасность
 
 
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