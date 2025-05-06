https://ria.ru/20250506/kreml-2015265855.html

Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия

Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия - РИА Новости, 06.05.2025

Кремль: Россия ответит, если Киев продолжит попытки ударов в дни перемирия

Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:18:00+03:00

2025-05-06T13:18:00+03:00

2025-05-06T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия даст адекватный ответ, если Киев продолжит попытки ударов по РФ в дни прекращения огня в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", - сказал Песков журналистам Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html

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россия, киев, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность