https://ria.ru/20250506/kreml-2015265226.html
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны - РИА Новости, 06.05.2025
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны
Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:14:00+03:00
2025-05-06T13:14:00+03:00
2025-05-06T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005376817_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_ef55a47f3ddae9d595c17ca560237433.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов. "Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны", - сказал Песков журналистам. Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015194759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005376817_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b8bf9e66bab0bc76ceb5cc43a3065ce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны
Песков: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны