https://ria.ru/20250506/kreml-2015265226.html

Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны

Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны - РИА Новости, 06.05.2025

Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны

Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:14:00+03:00

2025-05-06T13:14:00+03:00

2025-05-06T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов. "Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны", - сказал Песков журналистам. Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015194759.html

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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире