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Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kreml-2015265226.html
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны - РИА Новости, 06.05.2025
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны
Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:14:00+03:00
2025-05-06T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов. "Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны", - сказал Песков журналистам. Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Кремль: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны

Песков: Киев демонстрирует позицию, ориентированную на продолжение войны

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Водовзводную башню Московского Кремля
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение войны с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов.
"Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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