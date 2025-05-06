https://ria.ru/20250506/kreml-2015264441.html

Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России

Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России - РИА Новости, 06.05.2025

Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России

Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:12:00+03:00

2025-05-06T13:12:00+03:00

2025-05-06T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов, совершенную ВСУ прошедшей ночью. "Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.

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в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины