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Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kreml-2015264441.html
Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России
Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России - РИА Новости, 06.05.2025
Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:12:00+03:00
2025-05-06T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов, совершенную ВСУ прошедшей ночью. "Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013372411.html
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в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Кремль: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России

Песков: Киев продолжает попытки ударов по мирной инфраструктуре России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку украинских дронов, совершенную ВСУ прошедшей ночью.
"Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры", - сказал Песков журналистам
Ранее Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Минобороны рассказало об ударах по военной инфраструктуре Украины за неделю
25 апреля, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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